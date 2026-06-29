Tűzoltók haltak meg Amerikában erdőtüzek oltása közben

Tűzoltók vesztették életüket az Egyesült Államok Utah és Colorado államának határán pusztító erdőtüzek oltása közben – közölték a hatóságok vasárnap.

Az erdő- és bozóttüzek megfékezéséért felelős szövetségi ügynökség közleménye szerint három tűzoltó halt meg bevetés közben, ketten pedig égési sérülésekkel kerültek kórházba.

Utah állam területén összesen több száz helyen küzdenek erdő- és bozóttüzekkel, amihez a szomszédos Colorado államban pusztító tüzek kapcsolódnak. A 28 ezer hektár területet érintő tüzet vasárnapi közlemény szerint eddig egyáltalán nem tudták körbehatárolni.

Spencer Cox, Utah állam kormányzója pénteken vészhelyzetet hirdetett, Jared Polis, Colorado kormányzója szombaton hozott hasonló intézkedést.

Utah államban az erdőtüzek már több mint 100 ezer hektárt érintettek, míg Colorado államban 28 ezer hektár a legsúlyosabban érintett terület.

A térségben a rendkívüli szárazság és alacsony páratartalom, valamint szeles időjárás kedvez a tűz terjedésének.

A nyitókép illusztráció

MTI

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