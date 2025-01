A Los Angeles-i tűzvész miatt ismét elhalasztották az Oscar-jelölést

Pár nappal ismét elhalasztotta hétfőn az amerikai filmakadémia az Oscar-jelölések bejelentését a Los Angelesben és környékén pusztító tüzek miatt.

Le vagyunk sújtva a tüzek pusztítása és a súlyos veszteségek miatt, amelyek oly sokakat érintenek a közösségünkből

– fogalmazott Bill Kramer, a filmakadémia vezérigazgatója és Janet Yang, a filmakadémia elnöke a közös közleményben, amelyben az ágazat összetartásának fontosságát is kiemelték. „Együtt túljutunk ezen, és közösen fogunk gyógyulást hozni a globális filmes közösségünknek” – hangsúlyozták.

A filmakadémia a rendkívüli helyzet miatt péntekig meghosszabbította a jelölésekről szóló szavazást, és január 23-ra tolta a jelölések bejelentését.

Az Oscar-jelölések nyilvánosságra hozását eredetileg január 17-ére tervezték, de a Los Angelest elérő erdőtüzek miatt korábban egyszer már elhalasztották január 19-re. Most ezt a dátumot változtatták január 23-ra.

A testület arról is döntött, hogy idén nem rendezik meg az Oscar-jelöltek hagyományos fotózással egybekötött fogadását. A filmakadémia eredetileg február 18-ra tervezett tudományos és technikai díjátadójának új dátumáról pedig egy későbbi időpontban határoznak – írták a közleményben.

A 97. Oscar díjátadó gála időpontjához egyelőre nem nyúltak. Az ABC televízió által élőben közvetített és a világ számos országában látható ceremóniát március 2-án rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Az Oscar-jelöléseket 2021-ben a koronavírus-járvány miatt is elhalasztották. A pandémia miatt a díjátadót is később tartották meg, de ez az Oscar történetében már más alkalommal is előfordult: 1938-ban a Los Angeles-i árvíz miatt tolták el egy héttel, 1968-ban Martin Luther King meggyilkolása miatt halasztották el két nappal, 1981-ben pedig a Ronald Reagan elnök elleni merénylet miatt rendezték egy nappal később.

Az amerikai forgatókönyvírók cége (WGA) hétfőn „további értesítésig” ugyancsak ismételten elhalasztotta díjjelöléseinek bejelentését. A cég díjátadó gálájának dátuma február 15.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Erdőtűz lángjaival küzdő tűzoltó a Los Angeles-i Mandeville Canyonben 2025. január 11-én. A Los Angeleshez tartozó és a közelében fekvő településeken pusztító erdőtüzekben tizenegy ember életét vesztette és több mint tizenkétezer épület, főként lakóház leégett. (Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong)