Londonban elloptak egy kamionnyi kárpátaljai bort

Súlyos kárt szenvedett a brit Uawines UK borimportőr cég, miután ismeretlen tettesek feltörték az egyik, kárpátaljai borokat szállító kamionjukat Londonban. A járművet a vámkezelés után egy parkolóban hagyták, ahol a tolvajok mintegy 3 000 palack bort vittek el. Az esetről Vitalij Glagola újságíró számolt be október 22-én a Telegramon.

A szállítmány legnagyobb része a beregszászi Chateau Chizay borászat terméke volt – köztük az ikonikus Late Harvest, a Carpathian Sekt pezsgő és a Pinot Noir rosé. A cég közleménye szerint csupán egy raklapnyi áru maradt épen, mivel a tolvajok feltehetően sietve távoztak a helyszínről.

A Uawines UK az ünnepi szezonra készült: a borokat éttermekbe és rendezvényekre szánták, ahol a kárpátaljai borászatok termékei mutatkoztak volna be az Egyesült Királyságban. A lopás miatt azonban több szerződés és esemény is meghiúsult, ami jelentős anyagi veszteséget okozott a cégnek.

A vállalat tájékoztatása szerint a brit rendőrség eddig nem indított hivatalos nyomozást, bár a cégnél már megtették a bejelentést, és a biztosítóhoz is fordultak.

