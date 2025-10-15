Új közúti jelzőtábla jelent meg Európában

Az európai utakon új figyelmeztető közlekedési tábla jelent meg R-33 jelzéssel – fehér háromszög, piros szegéllyel, fekete ferde csíkokkal és egy autó sziluettjével.

A tábla célja, hogy a rossz látási viszonyokra figyelmeztesse a járművezetőket – például sűrű ködre, heves esőzésre vagy füsttel borított útszakaszokra.

A hírről Tvoja Masina autós portál számolt be, amely szerint a jelzés a jövőben az Európai Unióban egységesen bevezetésre kerülhet.

Az új táblát elsőként Spanyolországban helyezték ki olyan területeken, ahol gyakoriak a tartós ködfoltok, felhőszakadások vagy erdőtüzek miatti füst. A hatóságok célja, hogy a vezetők idejében lassítsanak, és növeljék a követési távolságot.

Ha a sofőr meglátja ezt a táblát, tudnia kell, hogy előtte olyan útszakasz következik, ahol a szem már nem a legfontosabb segítőtárs” – magyarázta Manuel López, spanyol közlekedési mérnök.

Ilyenkor kötelező csökkenteni a sebességet és tompított fényre váltani. A távolsági fényszóró használata ilyenkor ronthatja a látást, mert fényfüggönyt képez a ködben.

Korábban a hasonló táblákon apró pöttyöket használtak, ám a tesztek kimutatták, hogy a ferde fekete csíkok esőben és hóban is jobban láthatók. Emiatt az új dizájnt már tesztelik Franciaországban, Németországban és Olaszországban is, és várhatóan EU-szinten szabványosítják.

A Pireneusok kanyargós útjain a tábla kiemelt jelentőségű: a köd itt akár percek alatt leereszkedhet. A sofőröknek ajánlott azonnal tompított fénnyel haladni, nagyobb követési távolságot tartani és kerülni a hirtelen fékezést.

A szakemberek szerint ilyenkor a legfontosabb a fokozott figyelem és az útburkolati jelek követése, amelyek segítenek biztonságosan áthaladni a korlátozott látási viszonyok között.

