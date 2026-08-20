Újabb drón csapódott be román területen, Tulcea megyében, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan térségben – közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium (MAPN).

A román hadsereg radarjai hajnali 2 óra 23 perckor érzékelték az ukrán-román határ térségében repülő célpontokat, ezért a térségbe küldték a spanyol légierő két, Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as harci repülőgépét, és a román légierő egy IAR-330 SOCAT típusú helikopterét.

Az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett újabb orosz légitámadás miatt a román katasztrófavédelem 3 óra 20 perckor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.

Az egyik célpont 3 óra 31 perckor belépett a román légtérbe, majd 3 perccel később, a Tulcea megyei Grindutól 4 kilométernyire egy lakatlan térségben lezuhant. A helikopter legénységének jelentése szerint a becsapódás után tűz ütött ki, amely magától elaludt.

Személyi sérülést vagy jelentős anyagi kárt nem észleltek. A MAPN katonákat küldött a becsapódás térségébe, hogy biztosítsák a helyszínt, megkeressék és megvizsgálják a roncsokat.

Tulcea megye kormánybiztosa felhívta a lakosság figyelmét, hogy maradjanak fedezékben, és ne közeledjenek az esetleges becsapódási helyszínekhez, ha a térségükben repülő, vagy a közelben becsapódó drónok hangját hallják. A Duna-deltát magába foglaló Tulcea megyében történt a legtöbb légtérsértés az ukrajnai háború kezdete óta.

Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében lévő, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét.

Július 24-26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, amelyeket a román hadsereg F-16-os harci repülőgépei lelőttek. Vasárnap hajnalban a spanyol légierő egy F-18-as harci repülőgépe lőtt le egy légtérsértő drónt Románia területén, 24 kilométerre Galac városától. A pilóta nélküli szerkezet akkor Moldova irányából repült be a román légtérbe.

Múlt héten két vízben sodródó, robbanóanyagot is tartalmazó orosz harci drónt robbantottak fel a román hadsereg búvárai a Fekete-tenger Romániához tartozó kizárólagos gazdasági övezetében, a Neptun Deep gázmező közelében.

Forrás: MTI

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