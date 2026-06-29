Ukrán és fehérorosz állampolgárokat utasítottak ki Lengyelországból

Kilenc ukrán és két fehérorosz állampolgárt utasítottak ki Lengyelországból, mert orosz megrendelésre lengyelországi tüntetéseket szerveztek a kijevi vezetés ellen – közölte Tomasz Siemoniak titkosszolgálatokat felügyelő lengyel miniszter hétfőn az X-en.

A külföldieket a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) és a határőrség vette őrizetbe „azonnali kiutasítás céljából” – írta Siemoniak.

Kifejtette: az őrizetbe vettek tavaly ősztől a Lengyelországba menekült ukrán menekültek körében szervezett tüntetések résztvevőit toborozták és fizették.

Az ABW megállapításai szerint ez a tevékenység a Lengyelországban élő ukrajnai menekültekre gyakorolt befolyásolási kísérletnek minősül, amelynek „ösztönzése és pénzügyi forrásai Oroszországból származtak”

– áll Siemoniak bejegyzésében.

Siemoniak szóvivője, Jacek Dobrzynski az X-en közölte: az őrizetbe vett személyeket már ki is utasították. Varsóban, Krakkóban, Zakopanéban, Wroclawban és Bydgoszczban vették őrizetbe őket – derül ki Dobrzynski bejegyzéséből.

Az ABW honlapján olvasható közlemény szerint a lengyelországi ukrán tüntetések szervezőinek az volt a céljuk, hogy „fokozatosan befolyásolják a Lengyelországban élő ukrán menekültek közösségét”, és „kihasználják ezt a csoportot politikai jellegű jelszavak terjesztésére”.

A tüntetéseket olyan témákban kezdeményezték, amelyek „erős érzelmeket váltanak ki”, és összefüggenek többek között a korrupciós botrányokkal, valamint az ukrán belpolitika aktuális ügyeivel – áll az ABW közleményében.

MTI

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