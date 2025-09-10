Ukrán férfi okozott balesetet Csehországban: trolibusznak ütközött

Bursza Krisztina Világ

Közlekedési baleset történt szeptember 8-án, délután 3 óra körül a csehországi Plzeň városában.

Egy BMW márkájú személygépkocsi nekiütközött egy trolibusznak.

A személygépkocsi sofőrje egy 1987-ben született ukrán állampolgár.

A balesetben mellkasi sérülést szenvedett.

A helyszíni információk szerint a BMW sofőrje volt a baleset okozója.

A rendőrség jelenleg vizsgálja a baleset körülményeit. Előzetes információk alapján mindkét sofőr józan volt.

A krimi-plzen.cz nyomán.

