Ukrán férfi okozott balesetet Csehországban: trolibusznak ütközött
Közlekedési baleset történt szeptember 8-án, délután 3 óra körül a csehországi Plzeň városában.
Egy BMW márkájú személygépkocsi nekiütközött egy trolibusznak.
A személygépkocsi sofőrje egy 1987-ben született ukrán állampolgár.
A balesetben mellkasi sérülést szenvedett.
A helyszíni információk szerint a BMW sofőrje volt a baleset okozója.
A rendőrség jelenleg vizsgálja a baleset körülményeit. Előzetes információk alapján mindkét sofőr józan volt.
A krimi-plzen.cz nyomán.