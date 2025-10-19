Ukrán rendszámú autókat gyújtott fel egy férfi Lengyelországban

Lengyelországban őrizetbe vettek egy 42 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ukrán rendszámú autókat gyújtogatott – közölte a helyi rendőrség október 17-én.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint az elkövetőt egy újabb gyújtogatás után fogták el. A férfi lakásában végzett házkutatás során olyan anyagokat és folyadékokat találtak, amelyek az elsődleges szakértői vélemény szerint házilag készített robbanó- és pirotechnikai keverékek készítésére használhatóak.

A nyomozás megállapította, hogy a gyújtogató ukrán rendszámú járművek megsemmisítésére irányuló szándékkal cselekedett, de a tűz terjedése miatt a helyi lakosok lengyel rendszámú autói is leégtek.

A keletkezett kár teljes összegét legalább 262 000 zlotyra becsülik. A lengyel törvények szerint a férfi akár 5 év szabadságvesztésre is ítélhető.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: pomorska.policja.gov.pl