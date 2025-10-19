Ukrán tinédzsert késeltek halálra Dublinban

Meggyilkoltak egy 17 éves ukrán fiatalt október 15-én, Írország fővárosában. A bűncselekmény elkövetésével egy szintén 17 éves, szomáliai állampolgárt gyanúsítanak – írja az Ukrinform az RTE Newsra hivatkozva.

A hírportál szerint Vadim Davidenko múlt vasárnap érkezett Írországba, hogy menedékjogot kérjen. Néhány nappal később egy, a Tusla állami gyermekvédelmi szolgálat által működtetett szállásközpontban ölték meg.

A vádlottat – akinek nevét kora miatt nem hozzák nyilvánosságra – péntek este vették őrizetbe. Ügyvédje kérésére egy fiatalkorúak számára fenntartott fogvatartási központba szállították.

A rendőrség szerint a gyanúsított és az áldozat ismerték egymást. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Ukrinform/Collins