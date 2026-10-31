Megkéseltek két ukrán férfit egy buszon Varsóban

Őrizetbe vettek Lengyelországban egy 30 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy késsel támadt két ukrán állampolgárra egy varsói autóbuszon. A nyomozás eddigi adatai szerint az agresszió hátterében a sértettek nemzetisége állhatott. A támadó a történtek után elmenekült, elfogását követően pedig három hónapra előzetes letartóztatásba helyezték – olvasható az RMF24 lengyel hírportálon.

Az incidens október első felében történt a lengyel főváros egyik helyi járatán. A férfi késsel rontott két utasra, és több szúrt, illetve vágott sebet ejtett rajtuk. A sérülteket kórházba szállították, az elkövető azonban még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt.

A hatóságok szerint a támadás összefüggésben állt az áldozatok ukrán nemzetiségével.

A rendőrség hosszas nyomozást követően azonosította a feltételezett elkövető tartózkodási helyét. A férfi a varsói Bielany kerület egyik erdős területén rejtőzködött, ahol a múlt hétvégén sikerült elfogni.

A nyomozók szerint a 30 éves férfi büntetett előéletű, hasonló, szándékos bűncselekmény miatt korábban is elítéltéák már.

A két ukránnal szemben elkövetett bűncselekmény mellett egy 2024 augusztusában történt incidens miatt is felelősségre vonják. Az ügyészség indítványára a bíróság három hónapra előzetes letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat. Az ellene felhozott bűncselekmények miatt háromtól húsz évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak.

Forrás: ukrrain.com

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