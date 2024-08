UNICEF: a világ gyermekeinek ötödét kiemelten sújtja a szélsőségesen meleg időjárás

A világon minden ötödik gyermeknek ma kétszer annyi szélsőségesen meleg napot kell elszenvednie, mint 60 évvel ezelőtt – derül ki abból a jelentésből, amelyet az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF tett közzé helyi idő szerint kedden New Yorkban.

A szervezet szakértői emlékeztettek arra, hogy 2023 volt minden idők legmelegebb éve, és idén ez a rekord is megdőlhet.

Számításaik szerint a hőség okozta nehézségek világszerte mintegy félmilliárd gyermeket érintenek, a legtöbbet Afrikában, de például az Egyesült Államokban is 36 milliót. A fekete kontinens nyugati és középső részén 123 millió kiskorút sújt ez a probléma – arányuk ott megközelíti a 40 százalékot -, és különösen nehéz a Maliban, Nigerben, Szenegálban és Szudánban élők helyzete, ahol az évi 200-at is megközelíti vagy meg is haladja azoknak a napoknak a száma, amelyeken a hőmérséklet eléri a 35 Celsius-fokot.

Az UNICEF illetékesei arra figyelmeztettek, hogy a gyermekek szervezete jóval kevésbé alkalmazkodó a hőség szempontjából, mint a felnőtteké. A szélsőséges meleg ráadásul az oktatást is érinti: csak az idei első hónapokban legalább 80 millió gyermeknek maradtak el tanítási napjai ilyen okokból. A világszervezet a legsérülékenyebb szervezettel rendelkező rétegek kiemelt védelmére szólított fel „az akár potenciálisan halálos” időjárási szélsőségekkel szemben.

Catherine Russell, a gyermekalap főigazgatója pedig a témához kapcsolódva kiemelte annak fontosságát, hogy az általános felmelegedés mérséklésére kidolgozott párizsi egyezmény aláírói tegyenek további lépéseket az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.

Forrás: MTI