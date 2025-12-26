Előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban

Előrehozott parlamenti választást tartanak vasárnap Koszovóban, miután a kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) a februári választások után nem tudott kormányt alakítani.

A 120 parlamenti helyért 18 párt, 3 koalíciós lista, két civil kezdeményezésű lista 1179 jelöltje és egy független politikus száll versenybe. A törvényhozásban tíz hely a szerb kisebbségnek, további tíz pedig a többi nemzeti kisebbségnek jár. A koszovói választási törvény szerint önállóan induló pártoknak 5 százalékos a parlamenti küszöb, míg koalícióknak 7 százalék.

Legutóbb 2025. február 9-én tartottak parlamenti választást a nyugat-balkáni államban. A voksolást akkor az Albin Kurti vezette Önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3 százalékával. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő a 120 fős törvényhozásban. Így a pártnak koalíciós partnert kellett volna találnia a kormányalakításhoz, ez azonban november közepéig nem sikerült. Emiatt a köztársasági elnök előrehozott választást írt ki.

A választási bizottság adatai szerint 2 076 290 állampolgár jogosult szavazni december 28-án, míg a 2024-es népszámlálási adatok szerint az országnak 1,6 millió lakosa van; a különbséget a választói névjegyzék elavultsága magyarázza. A választópolgárok 7 és 19 óra között adhatják le voksukat.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. A koszovói választási bizottság előbb nem engedélyezte a kisebbségi Szerb Lista indulását a parlamenti választásokon, ám egy bírósági döntést követően a Belgrád által támogatott lista is indulni tudott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)