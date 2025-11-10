Összeütközött két személyvonat Szlovákiában

Súlyos vasúti baleset történt Szlovákiában, Pozsony és Bazin (Pezinok) között – számolt be róla a TSN.ua november 11-én. Két személyszállító vonat ütközött össze, a hatóságok szerint mindkét szerelvényen mintegy 800 utas tartózkodott, többségük diák.

Előzetes információk szerint az egyik vonat hátulról beleszaladt a másikba. A baleset következtében több tucatnyian megsérültek, közülük 11 embert kórházba szállítottak.

A mentési munkálatok és a helyszínelés idejére a vasúti forgalmat az érintett szakaszon felfüggesztették. A baleset okát a szlovák hatóságok vizsgálják.

