Párizsba érkezett Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 13-án Párizsba érkezett, ahol részt vesz az úgynevezett „tettre készek koalíciójának” ülésén. Az államfő közölte: a tárgyalások egyik legfontosabb témája egy új, ballisztikus rakéták elleni védelmi program bemutatása lesz.

Zelenszkij tájékoztatása szerint a francia fővárosban első alkalommal tartanak közös egyeztetést állam- és kormányfők, nemzetbiztonsági tanácsadók, valamint védelmi ipari vállalatok képviselői részvételével, hogy összehangolják egy korszerű rakétavédelmi rendszer kiépítésének lehetőségeit.

Az ukrán elnök Emmanuel Macron francia államfővel is tárgyal, emellett részt vesz a több mint 25 ország vezetőit tömörítő koalíció tanácskozásán, amelynek célja az Ukrajnának nyújtott támogatás további összehangolása.

A látogatás részeként Olena Zelenszka ukrán first lady az UNESCO új főigazgatójával is találkozik, hogy az Ukrajna és a szervezet közötti stratégiai együttműködés bővítéséről egyeztessen.

Kárpátalja.ma

Forrás: FREEDOM

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