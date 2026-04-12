Április 15-én Rómába látogat Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos látogatásra érkezik Olaszországba április 15-én. A hírről az olasz kormány adott tájékoztatást.
A tervek szerint az ukrán államfő szerdán Rómába érkezik, és helyi idő szerint 15:30-kor Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozik. Megbeszélésükre a Chigi-palotában kerül sor, mely az olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciája.
Volodimir Zelenszkij még nem erősítette meg a látogatás hírét.
Forrás: fakty.com
Nyitókép: korábbi felvétel, Володимир Зеленський/X.com