Április 15-én Rómába látogat Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos látogatásra érkezik Olaszországba április 15-én. A hírről az olasz kormány adott tájékoztatást.

A tervek szerint az ukrán államfő szerdán Rómába érkezik, és helyi idő szerint 15:30-kor Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozik. Megbeszélésükre a Chigi-palotában kerül sor, mely az olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciája.

Volodimir Zelenszkij még nem erősítette meg a látogatás hírét.

Forrás: fakty.com

Nyitókép: korábbi felvétel, Володимир Зеленський/X.com