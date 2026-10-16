XIV. Leó pápa telefonon beszélt az orosz elnökkel

XIV. Leó pápa telefonon beszélt pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és aggasztónak nevezte az ukrajnai Herszon megye Oleski településén kialakult humanitárius helyzetet – közölte a Vatikán.

Az egyházfő arra kérte az Oroszországi Föderáció elnökét, hogy tartsanak tűzszünetet az élelmiszer- és egészségügyi segélyek célba juttatása, valamint a „polgári lakosság önkéntes és biztonságos evakuálása” érdekében Oleskinél.

A pápa hangsúlyozta a Szentszék elkötelezettségét a párbeszéd és a béke mellett.

A Dnyeper-folyó bal partján fekvő Oleski 2022 óta van orosz megszállás alatt.

Forrás: MTI

Nyitókép: Ukrainska Pravda

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