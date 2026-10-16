XIV. Leó pápa telefonon beszélt az orosz elnökkel
XIV. Leó pápa telefonon beszélt pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és aggasztónak nevezte az ukrajnai Herszon megye Oleski településén kialakult humanitárius helyzetet – közölte a Vatikán.
Az egyházfő arra kérte az Oroszországi Föderáció elnökét, hogy tartsanak tűzszünetet az élelmiszer- és egészségügyi segélyek célba juttatása, valamint a „polgári lakosság önkéntes és biztonságos evakuálása” érdekében Oleskinél.
A pápa hangsúlyozta a Szentszék elkötelezettségét a párbeszéd és a béke mellett.
A Dnyeper-folyó bal partján fekvő Oleski 2022 óta van orosz megszállás alatt.
Forrás: MTI
Nyitókép: Ukrainska Pravda
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →