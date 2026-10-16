XIV. Leó pápa telefonon beszélt az orosz elnökkel

Kárpátalja.ma Világ

XIV. Leó pápa telefonon beszélt pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és aggasztónak nevezte az ukrajnai Herszon megye Oleski településén kialakult humanitárius helyzetet – közölte a Vatikán.

Az egyházfő arra kérte az Oroszországi Föderáció elnökét, hogy tartsanak tűzszünetet az élelmiszer- és egészségügyi segélyek célba juttatása, valamint a „polgári lakosság önkéntes és biztonságos evakuálása” érdekében Oleskinél.

A pápa hangsúlyozta a Szentszék elkötelezettségét a párbeszéd és a béke mellett.

A Dnyeper-folyó bal partján fekvő Oleski 2022 óta van orosz megszállás alatt.

Forrás: MTI

Nyitókép: Ukrainska Pravda

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →