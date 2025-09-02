A beregszászi magyar színház szeptemberi programja
Közzétette szeptemberi műsorrendjét a Kárpátalja Megyei Magyar Drámai Színház Facebook-oldalán. Művészeikkel Beregszászban, Ungváron, Tiszabökényben és Péterfalván is találkozhatnak a nézők.
Kiemelt esemény lesz a szeptember 24-én tartandó Fedák Sári-nap, melynek keretében a legendás színésznőről elnevezett díjat is átadják.
A programmal kapcsolatos további információ kérhető a +380 75 344 4053-as telefonszámon, valamint a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mailcímen.