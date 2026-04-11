A költészet ereje újra összehozta az olvasás szerelmeseit

Április 10-én ismét különleges hangulat lengte be a Szelíd Lovas Népfőiskolát, ahol a Nagyszőlősi Magyar Olvasóklub tagjai és az irodalom iránt érdeklődők gyűltek össze, hogy közösen ünnepeljék a magyar költészet napját. Az est ötletgazdája és szervezője, Meskó Natália szeretettel invitálta az érdeklődőket erre a meghitt alkalomra, amelynek középpontjában a versek és a közösség állt.

Az esemény során a magyar irodalom kiemelkedő alakjainak művei csendültek fel: Ady Endre, Illyés Gyula, Reményik Sándor, Túrmezei Erzsébet, Petőfi Sándor és Móra Ferenc sorai varázslatos hangulatot teremtettek a találkozón. A résztvevők felolvasták kedvenc verseiket, amelyek nemcsak az irodalom szépségét idézték meg, hanem személyes emlékeket és érzéseket is felszínre hoztak.

Az est egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor a jelenlévők megosztották egymással, milyen élmények és gondolatok fűzik őket az általuk választott művekhez. Ezek a személyes történetek még bensőségesebbé tették az alkalmat, és különleges kapcsolatot teremtettek a résztvevők között.

A Nagyszőlősi Magyar Olvasóklub találkozója ismét bebizonyította, hogy a költészet képes hidat építeni az emberek között. A versek által megidézett gondolatok és érzések közös élménnyé váltak, amelyek erősítették a közösség összetartozását, és maradandó élményt nyújtottak mindazok számára, akik részt vettek ezen a különleges estén.

Bocskor Zita

