700 éve született Nagy Lajos király

700 évvel ezelőtt, 1326. március 5-én született Magyarország második Anjou királya, I. (Nagy) Lajos, aki 1342 és 1382 között ült a magyar trónon.

Lajos volt az egyik legtöbbet háborúzó magyar uralkodó, hadakozott Nápoly, Velence ellen, hűbéresévé tette a Balkán keresztény államait. A visegrádi királytalálkozó (1335) egyezménye értelmében 1372-ben megszerezte a gyermektelenül elhalálozó III. Kázmér lengyel király trónját is.

Keresztes hadjáratot vezetett a pogány Litvánia ellen, megtérítette a későbbi Jagelló-dinasztia ősét, lányát hozzáadva pedig megteremtette az évszázadokig fennálló lengyel-litván perszonáluniót. Ő ütközött meg először magyar királyként a Balkánon még pozíciót kereső oszmánokkal, 1375-ben. Háborúi magyar és dinasztikus érdekeket is szolgáltak.

Nagy Lajos törekvéseit megnehezítette, hogy csak leánygyermekei születtek, akik közül Mária a magyar, Hedvig a lengyel trónt örökölte.

Fontos megemlíteni Lajos törvényhozó munkáját is, 1351-ben meghozott, az ősiségről és kilencedről szóló törvényei évszázadokig érvényben maradtak.

Forrás: rubicon.hu

Nyitókép: Képes krónika

