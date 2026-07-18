Átfogó program indult az odesszai múzeum műtárgyainak megmentésére

Az orosz–ukrán háború pusztításai miatt az UNESCO átfogó örökségvédelmi és digitalizációs projektet indított az Odesszai Régészeti Múzeum több mint 160 ezer darabos gyűjteményének megmentésére. A kezdeményezés nemcsak az épület fizikai sérüléseire reagál, hanem nemzetközi szabványok szerinti raktározási és nyilvántartási rendszerek kiépítésével hosszú távon is biztosítja Ukrajna egyik legjelentősebb régészeti kollekciójának fennmaradását és jövőbeli kutathatóságát.

A több mint 160 ezer régészeti tárgyat őrző intézmény védelmére átfogó program indult Marc Ladreit de Lacharrière jószolgálati nagykövet alapítványának támogatásával. A kezdeményezés a megelőző állagmegóvást, a raktárak átszervezését, a digitalizálást és a veszélyhelyzeti tervezést kapcsolja össze. A program keretében eddig 97 ezer tárgyat vettek leltárba, 6952 leletet rendeztek át biztonságosabb tárolási rendszerbe, több mint 3400 levéltári dokumentumot digitalizáltak, és 20 ezer régészeti tárgyról készítettek fényképes dokumentációt.

A raktárhelyiségekben egyedi gyártású szekrényeket és polcrendszereket helyeztek el, így a korszerűbb felszerelések nemcsak a gyűjtemény biztonságát javítják, hanem megkönnyítik a tárgyak pontos nyilvántartását, elhelyezését és nyomon követését is.

Emellett a múzeum munkatársai speciális képzéseken sajátították el a gyűjteményvédelem, a veszélyhelyzeti reagálás módszereit, és megismerkedtek az UNESCO és az ICCROM által kidolgozott RE-ORG eljárással is, amely a múzeumi raktárak biztonságosabb és hatékonyabb átszervezését segíti.

Az 1825-ben alapított Odesszai Régészeti Múzeum Ukrajna egyik legrégebbi és tudományos szempontból legkiemelkedőbb közgyűjteménye. Az intézmény elsősorban a Fekete-tenger északi partvidékének ókori történelmét dokumentálja, köztük az egykori görög gyarmatvárosok (például Olbia és Türasz), valamint a vaskori szkíta és szarmata kultúrák rendkívül gazdag emlékanyagát. Emellett a múzeum jelentős egyiptomi, görög és római régiségeket is őriz, amelyek pótolhatatlan forrásként szolgálnak az eurázsiai sztyeppe és a mediterrán térség történelmi kapcsolatainak tanulmányozásában.

A háborús övezetekben a kulturális örökség védelme nem csupán a fizikai megsemmisülés elkerülése miatt kritikus fontosságú. A modern nyilvántartási rendszerek és a magas felbontású fotódokumentáció kialakítása elengedhetetlen a műkincsek esetleges illegális kereskedelmének megakadályozásához és a háború utáni rekonstrukcióhoz.

Az UNESCO szerint az Odesszai Régészeti Múzeum ma már nemcsak nagyobb biztonságban van, hanem felkészültebben reagálhat a háborúból eredő jövőbeli veszélyekre is. A korszerűbb raktárak, a pontosabb nyilvántartás és a képzett szakemberek hozzájárulnak ahhoz, hogy Ukrajna kulturális öröksége a háború ellenére is fennmaradhasson a következő nemzedékek számára.

Forrás: mult-kor.hu

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