Beregszászi Értelmiségi Fórum 2023

A Magyar Kultúra Napja programon belül megtartották a Beregszászi Értelmiségi Fórumot január 19-én az Európa-Magyar Házban. Az eseményt a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) szervezte.

A programot az ukrán és magyar himnuszokkal, valamint – az orosz–ukrán háborúban elhunyt ukrajnai katonákra emlékezve – egyperces néma csenddel kezdték meg.

A találkozó kulturális előadásokkal folytatódott. Karmacsi Bence, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum diákjának tolmácsolásában elhangzott Kölcsey Ferenc Himnusza, továbbá fellépett az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes, valamint a BorzsaVári együttes.

A magyar kultúra napja alkalmából okleveleket, díjakat adtak át a fórum előtt.

A kárpátaljai magyarság a háború árnyékában című fórum első előadását dr. Szili Katalin, volt országgyűlési elnök, miniszterelnöki megbízott tartotta meg a Magyar túlélési stratégiák a Kárpát-medencében címmel.

Szili Katalin előadásában kiemelte a szülőföldön maradás segítésének fontosságát. „Az, ami a magyar önazonosság megőrzését jelenti, és ezeknek az értékeknek az őrzését, különlegesen fontos számunkra” – jelentette ki. Hozzátette: az anyaország támogatásáról továbbra is biztosítva vannak a kárpátaljai magyar közösségek.

Utána dr. Kalmár Ferenc nagykövet, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott, a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyesbizottság magyarországi társelnöke Szomszédságpolitika a háború árnyékában címmel értekezett.

Dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, az ELTE BTK docense adta elő Párhuzamok és sorsfordulók – Kétségek és remények Vajdaságban és Kárpátalján című előadását.

Kiemelte a nemzetek békés együttélésének fontosságát, amelyben kulcsfontosságú egymás tisztelete, segítése, valamint a velünk élő nemzetek nyelvének ismerete.

A történelmi egyházak nemzetmegtartó erejéről Kárpátalján Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke beszélt. Szavai szerint fontos a szociális háló és intézményrendszereinek fennmaradása. Nyomatékosította, hogy a nemzetet az ige, az Istenben való hit, a lelki kötődés tartja meg a nehézségek, a korlátozások ellenére. Hangsúlyozta, kell reménységnek lennie, hiszen lesz feltámadás.

Dr. Zékány Krisztina, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője az idén 60 éves filológia tanszék történelméről, értelmiségképző szerepéről beszélt.

„Kárpátalján soha nem volt könnyű magyarnak lenni” – mondta. Hozzátette: Kárpátalja szellemileg is jó termőföld, ebben kell bízni és erre kell építeni.

A kárpátaljai kultúraépítés új stratégiáiról dr. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója tartott előadást.

Elmondta, hogy a magyar kormány Magyar ház-programja által Dobronyban, Ungváron, Rahón és Munkácson is létrejött fiókintézet. Munkácson a koronavírus és a háború ellenére is folyik kulturális élet, ami nem csak a magyar, hanem az ukrán közönség felé is nyitott.

A kárpátaljai magyarság túlélési lehetőségeiről az ukrán kisebbségi törvény kapcsán dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke értekezett. Előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kulturális intézmények felelősök az anyanyelv megtartásában. „Nekünk itt missziónk van: azokban az emberekben, akiket a Jóisten ránk bízott, tartani a lelket, azoknak az embereknek, akik itthon maradtak, segítő kezet nyújtani” – mondta.

Végezetül dr. Dupka György, a KMMI igazgatója, a MÉKK elnöke a 2022-es év kulturális eseményeiről és az idei év várható kulturális történéseiről számolt be.

Szavai szerint Kárpátalján a háború és a koronavírus-világjárvány előtt évente több mint száz magyar kulturális rendezvényt tudtak lebonyolítani, tavaly mindössze 23-at sikerült. Kiemelte az online tér fontosságát ebben a helyzetben, aminek köszönhetően az Együtt folyóirat el tud jutni az olvasókhoz. A lapot 2022-ben több mint 31 ezren olvasták az interneten. Dupka György is megerősítette a nemzetek békés együttélésének fontosságát.

A fórum a Széchenyi-emléktábla felavatásával folytatódott.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma