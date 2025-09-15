Budapesten és Ungváron koncertezik a 30 éves Credo

Megalakulásának 30. évfordulója alkalmából két őszi koncertet ad a kárpátaljai Credo Verséneklő Együttes. Az eseményekről Varga Katica, a zenekar tagja számolt be Facebook-oldalán.

Szeptember 26-án a budapesti Szabó Dezső Katakombaszínházban (Hazatérés Templom altemploma, V. ker. Szabadság tér 2.) lép színpadra az együttes.

Október 23-án pedig Kárpátalján is felcsendülnek a jól ismert dallamok. Az Ivaskovics József vezette zenekar Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Filharmóniában (Színház tér 10.) koncertezik. Mindkét koncert közép-európai idő szerint este hét órakor kezdődik.

Előadásaikra mindenkit szeretettel várnak.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Varga Katica

Nyitókép forrása: reformatus.hu

Kapcsolódó: