Felhangolva: Bakó Petra

Az idei Virtuózok előválogatóján nyolc kárpátaljai fiatal is részt vett, ahol a megmérettetés eredményeképpen ketten jutottak tovább és hárman kaptak különdíjat. Most egy kis sorozat keretében bemutatjuk a nyolc fiatal tehetséget, akik mesélnek arról, milyen helyet foglal el a zene és a hangszer az életükben, valamint a felejthetetlen budapesti utazásról is mesélnek.

– Milyen hangszeren játszol?

– Cselló a hangszerem.

– Hogyan esett választásod a csellóra?

– A tanáromnak már volt egy csellós tanítványa, és nekem is javasolták, hogy próbáljam meg. Egyáltalán nem bántam meg, mert szerintem ez egy nagyon jó hangszer, és nagyon jól ki tudja fejezni az emberi érzéseket.

– Mikor kezdtél el zenével foglalkozni?

– Három és fél éve zenélek, akkor kezdtem el zeneiskolába járni.

– Kinek a javaslatára jelentkeztél a Virtuózokba?

– Az igazgató néni javasolta a tanáromnak, Bajusz Katalinnak, a tanárom pedig javasolta nekem, hogy jelentkezzek erre a versenyre.

– Mit szóltál hozzá?

– Kicsit meglepődtem, mert nem gondoltam, hogy már 10 évesen eljutok erre a versenyre. De nagyon örültem neki, mert már sokszor láttam a tévében.

– Izgultál?

– Hát igen, eléggé féltem.

– Milyen darabokkal készültél?

– Három darabot kellett vinni a versenyre. Egyiknek kötelezően magyarnak kellett lennie, magyar zeneszerzőtől. Én ezért Bartók Bélától a Dalt játszottam. A másik Vivaldi Koncertje, a harmadik pedig az Örökmozgó volt.

– Kivel indultál útnak?

– A zenetanárommal és az anyukámmal mentem el a versenyre.

– Milyen volt az utazás, az ottlét?

– Nagyon jó volt, én nagyon örültem, hogy elmehettem. Voltunk a zeneakadémián egy koncerten, és ellátogattunk a Zene Házában.

– A többi kárpátaljai résztvevőt ismerted?

– Pallagi Fannit már ismertem, vele beszélgettem többet. De a többiekkel is igyekeztem megismerkedni.

– Hogyan zajlott az előválogató?

– Ácsné Szíj Éva tanárral voltam a mesterkurzuson. Ő adott tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy az előválogatón mi tenné jobbá a darabot. Értékelték azt, hogyan játszom, aztán figyelték, hogy megfogadom-e a tanácsokat.

– Az előválogatón kik lehettek bent a teremben?

– Csak az operatőrök és a zsűritagok. Ezenkívül készítettek velem interjút, volt egy fodrász és egy sminkes.

– Milyen ruhába öltöztél fel erre az alkalomra?

– Egy kék elegáns, térdig érő ruhába.

– Végül hogy érzed, hogy sikerült ez a fellépés?

– Szerintem elég jó volt. Jól esett, hogy meg tudtam tenni azt, amit kértek tőlem.

– Milyen hatással volt rád ez a részvétel a Virtuózok előválogatóján?

– Most, hogy voltam a versenyen, látom, hogy még többet kell gyakorolnom, hogy még kitartóbb legyek, még jobban bízzak magamban, tudjam fejleszteni magam.

– Szeretnél majd zenei pályát választani?

– Ha sikerül és ha úgy alakul, akkor szeretnék zenével foglalkozni.

– Konkrétan mi szeretnél lenni?

– Szeretnék egy híres zenész lenni, aki dalokat ír csellóra. Vagy esetleg zenetanár is szívesen lennék.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

