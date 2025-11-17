Harmadik alkalommal rendeztek Erzsébet-napi szavalóversenyt
Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület november 15-én harmadik alkalommal szervezett Erzsébet-napi szavalóversenyt Beregszászban.
Az Ortutay-központban megrendezett eseményre idén rekordszámú diák, 96 fő nevezett be Kárpátalja számos településéről.
Ahogy a rendezvény kezdetén elhangzott, mindez a szervezők számára annak a bizonyítéka, hogy a költészetnek a legsötétebb, leginkább embert próbáló időkben is helye van az életben.
Ebben az esztendőben egy olyan személyt állítottak a szavalóverseny középpontjába, aki egész életével és költészetével tanúságot tett a hit és az emberség mellett. Túrmezei Erzsébet magyar–német szakos tanárnő, költő, műfordító, az Evangélikus Diakonissza Egyesület diakonisszája 1912. február 14-én született a magyarországi Tamásiban. Hatéves korától írt verseket. A kommunizmus idején verseit kézírással terjesztették, majd az 1970-es évektől jelenhettek meg ismét kötetei. Munkássága és szolgálata ideje alatt több mint kilencszáz vers és műfordítás látott napvilágot tolla nyomán. Reményik Sándor „Krisztus poétájának” nevezte Túrmezei Erzsébetet. Nincs olyan ember a Kárpát-medencei magyar felekezetek körében, aki ne tudna idézni istenes költeményiből vagy énekszövegeiből. Túrmezei Erzsébet 2000 májusában hunyt el Budapesten.
A versenyen megjelent gyermekeket és kísérőiket Marosi István köszöntötte az Ortutay-központ és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület nevében.
Hangsúlyozta, hogy mind a költők, mind a szavalók művészek. A költők azért, mert úgy tudják egymás mellé tenni a szavakat, hogy abból költészet lesz, a szavalók pedig azért, mert elő tudják adni azt, amit a szerzők megálmodtak.
A köszöntő után kezdetét vette a megmérettetés. A diákokat a nagy számra való tekintette négy kategóriába (1–3., 4., 5. és 6–9. osztályosok) sorolták be a szervezők.
Minden versenyző egy-egy Túrmezei Erzsébet-verset adott elő a zsűri előtt.
Ebben az évben az 1–3. osztályosok kategóriájában Zeke Zsuzsanna, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum magyar irodalom és nyelv szakos pedagógusa, Nyeste Andrea, a Barkaszói Líceum pedagógusa és Snicer Kiss Ágnes, az Ungvári Dayka Gábor Líceum magyar irodalom és nyelv szakos pedagógusa, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület munkatársa teljesítette a zsűri feladatát.
A 4. és 5. osztályosoknál Kovács Marton Erzsébet újságíró, a Kárpátinfó hetilap szerkesztője, Kovács Nikoletta pedagógus, az Ortutay-központ munkatársa és Marcsák Gergely költő alkotta a zsűrit.
A 6–9. osztályosoknál pedig Fancsik-Knoblok Éva, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum pedagógusa, Simon Mónika, a Beregdédai Gimnázium pedagógusa és Szenykó Anetta, a Makkosjánosi Líceum pedagógusa értékelte a szavalatokat.
Az eredmények kihirdetésénél a zsűri összefoglalta a tapasztalatait, valamint egy-egy jó tanáccsal, biztató szóval látta le a diákokat és felkészítő tanáraikat.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Az 1–3. osztály kategóriájában:
1. hely: Heé Arnold, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Fancsik-Knoblok Éva)
2. hely: Kaliskó Szófia, Nevetlenfalui Középiskola (felkészítő: Jakab Csilla)
3. hely: Bimba Márk, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Fancsik-Knoblok Éva)
Különdíjat kapott:
Vince Ágota, Batári Szent Mihály Görögkatolikus Elemi Iskola (felkészítő: Bocskor Erika)
Gogola Erzsébet, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Gogola Gabriella)
Oroszi Emma, Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény (felkészítő: Bocskor Nikolett)
Gergely Liliána, Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola (felkészítő: Vasas Ibolya)
A 4. osztály eredményei:
1. hely: Kovács Hanna, Nagybégányi Gimnázium (felkészítő: Borsos Renáta)
2. hely: Vascsák Hanna, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Simon Mónika)
3. hely: Botos Olivér, Badalói Gvadányi József Gimnázium (felkészítő: Kovács Szkárlett Szintia)
Különdíjat kapott:
Bilakovics Fanni, Barkaszói Gimnázium (felkészítő: Nyeste Andrea)
Homoki Emília, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Szerényi Veronika)
Oniszkó Alexandra, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Tompa-Bacskó Éva)
Az 5. osztály díjazottjai:
1. hely: Tóth Márk, Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (felkészítő: Huszti-Kacsur Andrea)
2. hely: Csirpák Anna, Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum (felkészítő: Zeke Zsuzsanna)
3. hely: Vascsák Jázmin, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Barta-Nyistyák Gabriella)
Különdíjas lett:
Gerék Fanni, Ungvári Dayka Gábor Líceum (felkészítő: Snicer Kiss Ágnes)
Baranyi Maximilián, Nagydobronyi Református Líceum (felkészítő: Gyurkovics Gabriella)
Vovcsok Eszter, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Barta-Nyistyák Gabriella)
A 6–9. osztály eredményei:
1. hely: Paládi Dorina, Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum (felkészítő: Samók Csilla)
2. hely: Nyitrai Szonja, Kisbégányi Gimnázium (felkészítő: Szerényi Veronika)
3. Bara Sándor, Nagydobronyi Líceum (felkészítő: Katona-Mironova Berta)
Különdíjasok:
Oroszi Laura, Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum (felkészítő: Samók Csilla)
Miszkó Violetta, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Vasas Gyöngyi)
Pallagi Patrícia, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Vasas Gyöngyi)
Tarpai Eszter, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Kocsis Marianna)
A verseny valamennyi résztvevője ajándékban részesült és emléklapot kapott. A helyezettek pedig az oklevelek mellett további értékes ajándékokat vihettek haza.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma