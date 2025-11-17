Harmadik alkalommal rendeztek Erzsébet-napi szavalóversenyt

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület november 15-én harmadik alkalommal szervezett Erzsébet-napi szavalóversenyt Beregszászban.

Az Ortutay-központban megrendezett eseményre idén rekordszámú diák, 96 fő nevezett be Kárpátalja számos településéről.

Ahogy a rendezvény kezdetén elhangzott, mindez a szervezők számára annak a bizonyítéka, hogy a költészetnek a legsötétebb, leginkább embert próbáló időkben is helye van az életben.

Ebben az esztendőben egy olyan személyt állítottak a szavalóverseny középpontjába, aki egész életével és költészetével tanúságot tett a hit és az emberség mellett. Túrmezei Erzsébet magyar–német szakos tanárnő, költő, műfordító, az Evangélikus Diakonissza Egyesület diakonisszája 1912. február 14-én született a magyarországi Tamásiban. Hatéves korától írt verseket. A kommunizmus idején verseit kézírással terjesztették, majd az 1970-es évektől jelenhettek meg ismét kötetei. Munkássága és szolgálata ideje alatt több mint kilencszáz vers és műfordítás látott napvilágot tolla nyomán. Reményik Sándor „Krisztus poétájának” nevezte Túrmezei Erzsébetet. Nincs olyan ember a Kárpát-medencei magyar felekezetek körében, aki ne tudna idézni istenes költeményiből vagy énekszövegeiből. Túrmezei Erzsébet 2000 májusában hunyt el Budapesten.

A versenyen megjelent gyermekeket és kísérőiket Marosi István köszöntötte az Ortutay-központ és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület nevében.

Hangsúlyozta, hogy mind a költők, mind a szavalók művészek. A költők azért, mert úgy tudják egymás mellé tenni a szavakat, hogy abból költészet lesz, a szavalók pedig azért, mert elő tudják adni azt, amit a szerzők megálmodtak.

A köszöntő után kezdetét vette a megmérettetés. A diákokat a nagy számra való tekintette négy kategóriába (1–3., 4., 5. és 6–9. osztályosok) sorolták be a szervezők.

Minden versenyző egy-egy Túrmezei Erzsébet-verset adott elő a zsűri előtt.

Ebben az évben az 1–3. osztályosok kategóriájában Zeke Zsuzsanna, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum magyar irodalom és nyelv szakos pedagógusa, Nyeste Andrea, a Barkaszói Líceum pedagógusa és Snicer Kiss Ágnes, az Ungvári Dayka Gábor Líceum magyar irodalom és nyelv szakos pedagógusa, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület munkatársa teljesítette a zsűri feladatát.

A 4. és 5. osztályosoknál Kovács Marton Erzsébet újságíró, a Kárpátinfó hetilap szerkesztője, Kovács Nikoletta pedagógus, az Ortutay-központ munkatársa és Marcsák Gergely költő alkotta a zsűrit.

A 6–9. osztályosoknál pedig Fancsik-Knoblok Éva, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum pedagógusa, Simon Mónika, a Beregdédai Gimnázium pedagógusa és Szenykó Anetta, a Makkosjánosi Líceum pedagógusa értékelte a szavalatokat.

Az eredmények kihirdetésénél a zsűri összefoglalta a tapasztalatait, valamint egy-egy jó tanáccsal, biztató szóval látta le a diákokat és felkészítő tanáraikat.

A versenyen az alábbi eredmények születtek:

Az 1–3. osztály kategóriájában:

1. hely: Heé Arnold, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Fancsik-Knoblok Éva)

2. hely: Kaliskó Szófia, Nevetlenfalui Középiskola (felkészítő: Jakab Csilla)

3. hely: Bimba Márk, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Fancsik-Knoblok Éva)

Különdíjat kapott:

Vince Ágota, Batári Szent Mihály Görögkatolikus Elemi Iskola (felkészítő: Bocskor Erika)

Gogola Erzsébet, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Gogola Gabriella)

Oroszi Emma, Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény (felkészítő: Bocskor Nikolett)

Gergely Liliána, Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola (felkészítő: Vasas Ibolya)

A 4. osztály eredményei:

1. hely: Kovács Hanna, Nagybégányi Gimnázium (felkészítő: Borsos Renáta)

2. hely: Vascsák Hanna, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Simon Mónika)

3. hely: Botos Olivér, Badalói Gvadányi József Gimnázium (felkészítő: Kovács Szkárlett Szintia)

Különdíjat kapott:

Bilakovics Fanni, Barkaszói Gimnázium (felkészítő: Nyeste Andrea)

Homoki Emília, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Szerényi Veronika)

Oniszkó Alexandra, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Tompa-Bacskó Éva)

Az 5. osztály díjazottjai:

1. hely: Tóth Márk, Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (felkészítő: Huszti-Kacsur Andrea)

2. hely: Csirpák Anna, Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum (felkészítő: Zeke Zsuzsanna)

3. hely: Vascsák Jázmin, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Barta-Nyistyák Gabriella)

Különdíjas lett:

Gerék Fanni, Ungvári Dayka Gábor Líceum (felkészítő: Snicer Kiss Ágnes)

Baranyi Maximilián, Nagydobronyi Református Líceum (felkészítő: Gyurkovics Gabriella)

Vovcsok Eszter, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Barta-Nyistyák Gabriella)

A 6–9. osztály eredményei:

1. hely: Paládi Dorina, Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum (felkészítő: Samók Csilla)

2. hely: Nyitrai Szonja, Kisbégányi Gimnázium (felkészítő: Szerényi Veronika)

3. Bara Sándor, Nagydobronyi Líceum (felkészítő: Katona-Mironova Berta)

Különdíjasok:

Oroszi Laura, Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum (felkészítő: Samók Csilla)

Miszkó Violetta, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Vasas Gyöngyi)

Pallagi Patrícia, Beregdédai Gimnázium (felkészítő: Vasas Gyöngyi)

Tarpai Eszter, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (felkészítő: Kocsis Marianna)

A verseny valamennyi résztvevője ajándékban részesült és emléklapot kapott. A helyezettek pedig az oklevelek mellett további értékes ajándékokat vihettek haza.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma