Mindenki Annuskája – húsz éve hunyt el Horváth Anna

Húsz évvel ezelőtt, 2005-ben hunyt el Horváth Anna beregszászi szobrász, grafikus, keramikus és érmész.

Az alkotó Beregszászban született 1924. november 5-én, vasutas családban. Iglón és Kassán tanult, végül 1944-ben Beregszászban fejezte be tanulmányait, majd a vasútállomáson dolgozott. 1946-tól a helyi téglagyár csempekészítő műhelyében tevékenykedett. Későbbi munkásságára is nagy hatással volt ez az időszak, a kezei alól kikerült munkák kedvelt témája volt a téglagyári munkások élete.

A szobrászkodást autodidakta módon sajátította el.

1958-tól rendszeresen szerepelt járási, megyei, majd köztársasági és össz-szövetségi kiállításokon. 1959-től magyar képzőművészeti kiállításokon is részt vett. 1963-ban lépett be az Ukrán Képzőművészeti Szövetségbe.

Horváth Anna művészete a kárpátaljai és a magyarországi népművészet hagyományaira épült.

Mesterének Boksay Józsefet, Erdélyi Bélát és Manajló Fedort tartotta. Életében különböző stílusokban mutatta meg tehetségét. Szeretett kísérletezni, új technikákat kipróbálni.

Íróként is megmutatta tehetségét: 1957-től kezdett publikálni a Kárpáti Igaz Szóban és a Kalendáriumban.

1973-ban az országos éremművészeti kiállításon második helyezést ért el Moszkvában.

Élete során többször elismerték munkásságát. 1977-ben a Szovjet Képzőművészeti Szövetség díszoklevéllel tüntette ki. 1991-ben elnyerte a Pro Cultura Hungarica díjat, 1995-ben pedig a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíját. 1996-ban lett Ukrajna Érdemes Művésze, 1997-ben Beregszász városa Pro Urbe-díjjal ismerte el.

Az a régi nyár címmel 1994-ben az Intermix Kiadó gyűjtötte össze írásait (a kötet ide kattintva olvasható).

Horváth Anna nagy hatással volt a kárpátaljai képzőművészekre, írókra, költőkre.

Számos alkotó tartja példaképének és tanítójának. A sokoldalú művésznő 2005. október 11-én hunyt el. Emlékét iskola őrzi szülővárosában. Tiszteletére 2024-ben Beregszászban múzeumot nyitottak. Életéről Mindenki Annuskája címmel készült dokumentumfilm.

