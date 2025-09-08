Szőtt, szedett vagy hímzett háztartási textíliákat keres a KMMI

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) „Kárpátikum” című gyűjteményének gyarapítása érdekében keres újszerű vagy jó állapotban lévő kender, len vagy pamut alapú szőtt, szedett vagy hímzett háztartási textíliákat (kendő, abrosz, lepedő, zsák stb.).

Az intézet arra kér mindenkit, hogy amennyiben rendelkezik ilyennel, és szívesen felajánlaná, jelezzék az intézetnek.

Az elszállítást megszervezik, valamint minden tárgy esetében feltüntetik az adományozó nevét.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/KMMI