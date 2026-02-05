Csáth Géza meséi rosszul végződnek, mégis újraolvassuk

Csáth Géza a magyar irodalom egyik legizgalmasabb figurája. Orvosként dolgozott, novellákat írt és zenélt is. Élettapasztalatai erőteljesen köszönnek vissza írásaiban, amelyeket sajátos hangulattal fűszerezett. Rovatunkban a Mesék, amelyek rosszul végződnek című könyvet ajánljuk.

Egy személyes kedvencemet ajánlani nem is olyan egyszerű, mint hittem. Mit emeljek ki? Hiszen vele kapcsolatban minden izgalmas. Életútja szinte olyan volt, mintha ő maga írta volna. Tavaly születésének évfordulója alkalmából emlékeztünk meg róla:

A Csáth-életmű

Csáth Géza összegyűjtött novellái a Magvető Kiadó gondozásában többször is megjelentek, legutóbb 2023-ban. Ahogyan a fülszövegben írták, életében öt vékonyka kötete jelent meg, több írása csak napi- és hetilapokban volt olvasható. Először 1994-ben adták ki gyűjteményét, a későbbiekben ezt bővítették. A 2023-as kiadványban olvashatunk a javított és bővített kiadásról, a jegyzetek között megtaláljuk az eredeti megjelenéseket, valamint ha csak egy-egy írásra vagyunk kíváncsiak, könnyebben eligazodhatunk a betűrendes címmutatóval.

Mesék, amelyek rosszul végződnek

Öt kötetének anyaga olvasható a gyűjteményben, ezen felül a kötetekből kimaradt és töredékben maradt írásait is közreadták. Így az ismertebb prózái mellett kevésbé vagy egyáltalán nem ismert művei is szerepelnek. Csáth 32 évesen vetett véget életének, így életműve befejezetlen maradt. Kérdéses, hogy ha tovább élt volna, akkor hogyan alakul a pályája, tudván azt, hogy függősége egyre jobban felemésztette. Józsika című novellájában így fogalmazott: „… az élet fele álom, és így nincs ok a zúgolódásra”.

Kaleidoszkóp

Úgy a szerző, mint az írásai egyaránt érdekfeszítő téma. A Petőfi Irodalmi Múzeum A varázsló halála néven online körbejárható tárlaton mutatja be a szerző életét. Az online tárlat ITT látogatható. Emellett készült egy olyan projekt, ahol az írásokhoz zenét társíthatunk. A Kaleidoszkóp oldalon DJ Panda alkotásaiból mi magunk állíthatjuk össze, hogy mit szeretnénk hallani, miközben olvassuk a novellákat. Az oldal IDE KATTINTVA érhető el.

Csáth világában óvatosan kell haladni. Mert itt bizony jelen van a sötétség, sőt, a vesénkbe lát az író. Pontosan írja le az emberek lelkivilágát, tudja, hogy kiben mi van: valakiben naiv, míg másban gonosz lélek lakozik. Átjárja ezeket a mély írásokat valami szomorú szépség, ami miatt az olvasó újra és újra kezébe veszi.

Csáth amilyen precízen örökítette meg a szörnyűt, ugyanannyira a gyönyörűt is. És talán ez a titka, hogy semmit nem titkol el előlünk. Azt sem, hogy a mesék nem mindig végződnek jól.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

