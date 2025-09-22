Könyvajánló: Éjféli klub

Ma van hátralevő életed első napja – ez a közhelyes mondat különösen súlyos lehet abban az esetben, ha valóban meg vannak számlálva valaki napjai. A halállal találkozni idős korban is nehéz, fiatalon pedig egyenesen igazságtalan. De mit tehetnek azok, akiknek mégis túl hamar kell szembenézniük az elmúlással? Christopher Pike ifjúsági regénye éppen erről szól.

Christopher Pike (született Kevin McFadden) először a felnőtt olvasókat próbálta megszólítani science fiction műveivel, később kezdett írni a fiatalabb korosztály számára. Műveiben a sci-fi és krimi mellett spirituális elemek is megjelennek, gyakran merít a mitológiákból. Ebbe a képbe tökéletesen illeszkedik a Midnight Club (Éjféli klub) című regénye, amely 1994-ben jelent meg. Magyar nyelven Miks-Rédai Viktória fordításában adták ki 2022-ben a Vörös Pöttyös sorozatban. Ugyanebben az évben debütált a Netflixen Pike műve alapján az azonos című sorozat.

Misztikus horrorregényt ígér a könyv fülszövege, ám a legtöbb olvasója megegyezik abban, hogy ettől a műfajtól távol áll az Éjféli klub.

Főszereplői a Rotterdam Hospice-ban élő tizenévesek – Ilonka, Kevin, Anya, Sandra és Spence –, akik bár különböző betegségek miatt kerültek az intézménybe, mind az ötükben közös pont, hogy haldokolnak. Valamennyiüket dr. White, a hospice tulajdonosa hozta egy különösen szép környezetbe, ahol méltó körülmények között tölthetik azt, ami hátra maradt. Az öt fiatal különböző élethelyzetekből és körülményekből került a bentlakásos intézménybe. Közös időtöltés gyanánt éjfélkor összegyűlnek, és általuk kitalált szövevényes történeteket mesélnek egymásnak, majd élesen véleményt is alkotnak a sztorikról. Azt, hogy mennyi valóságalapja van egy-egy mesének, csak az tudhatja, aki elmondja. A társaság tagjai ebben a klubban fogadják meg, hogy amelyikük először hagyja el az élők sorát, megpróbál a túlvilágról üzenni – már ha van bármi a halál után. A regény helyszínei nem csupán a hospice lakóinak történetei miatt változatosak. Ilonkának különös álmai vannak éjjelente, ahol az ókori történelem legkülönbözőbb részein jár a Mesterrel északtól délig. Gyógyszerek okozta hallucináció, esetleg valami különös üzenet lenne-e mindez? És kapnak-e jelet a túlvilágról a fiatalok? Pike regényében minden lehetséges.

Nagy erőssége az Éjféli klubnak, hogy a nehéz téma ellenére nem egy nyomasztó regényt kap az olvasó. A Rotterdam Hospice lakóiról bár tudjuk, hogy haldokolnak, mégsem szánakozva olvasunk róluk. Hiszen még élnek, és éreznek: bűntudatot, haragot, megbocsátást, szerelmet. Az életről, a túlélésről szól ez a könyv, ami akár inspiráló lehet a nehézségekben.

A regényt 15 éves kor feletti olvasóközönségnek javasolják. A Libri könyvesboltjaiban, illetve használtkönyv-kereskedésekben szerezhető be.

Sz. Kárpáthy Kata

