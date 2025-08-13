Könyvajánló: Szabadíts meg a Gonosztól!

A Gonosz ott van a mindennapjainkban. Nem tudjuk kikerülni, eltüntetni. Az, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és mit kezdünk vele, rajtunk múlik. Elfuthatunk, harcolhatunk, esetleg egy ideig tehetünk úgy, mintha nem létezne. A témában Feldmár András könyvét ajánljuk.

A pszichológiai témákat feldolgozó Szabadíts meg a Gonosztól! a Jaffa Kiadó gondozásában jelent meg 2011-ben. A kötet Feldmár András pszichológus, pszichoterapeuta négy előadását tartalmazza. Ismeretterjesztő, hétköznapi megfogalmazásban hozza közelebb az olvasóhoz a pszichoterápia fogalmát, a légzőgyakorlatok hatékonyságát, továbbá a szeretet, a vágy és a csalódás témakörét. Végül pedig arról értekezik, hogy a Gonosz milyen formákat tud ölteni.

Többször visszatérő gondolat, hogy a terápia során nem a terhek lesznek kevesebbek, hanem a tűrőképesség bővül – már ha az érintett személy ezt igényli, hiszen végső soron rajta áll, hogy mit választ. Nem áltat a szerző azzal, hogy a Gonosz kiiktatható az életünkből. Ehelyett közös gondolkodásra hív, amely során önmagunk (vagy szakember segítségével) találhatjuk meg, hogy miként tudunk szabadok lenni. Az, hogy a Gonosszal felveszi-e az egyén a harcot, avagy elmenekül, kizárólag a saját döntése. Hangsúlyozza azt is, hogy szakemberként teljes figyelmet szentel annak, akit hallgat. Ennek kapcsán beszámolt arról, hogy vannak esetek, amikor nem tud együtt dolgozni a pácienssel, ezek okait is kifejti.

A lelki folyamatokat és jelenségeket Feldmár több évtizedes munkássága során szerzett tapasztalataival, történeteivel teszi közérthetőbbé, befogadhatóbbá. Közben idéz művészeket és gondolkodókat, megoszt felkavaró történeteket.

Az előadás-sorozat nem csak azoknak lehet építő olvasmány, akiknek pszichoterápiára van szükségük vagy érdekli a téma. Felhívja a figyelmet olyan hétköznapi dolgokra, mint a légzés fontossága – ami nem csupán azért szükséges, hogy életben tartsuk a testünket. A lélegzetvételre a léleknek is szüksége van, szó szerint és átvitt értelmében egyaránt.

A Szabadíts meg a Gonosztól! gondolatébresztő kérdéseket vet fel, amelyek rávilágítanak a mindennapi problémamegoldás hatékonyságára. Így ez a könyv az ismereteink bővítése mellett az egyéni önismereti munkához is jó alap lehet.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma