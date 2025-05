A trikolor bársonytalpúakról az a hír járja, hogy szerencsét hoznak. Szerencsemacska sok van, de szerencsekandúr már sokkal kevesebb. Olyan pedig csak egy, akinek a Vatikánba vezető útja a bajor vidékről indult. Rovatunkban a Francesco, a pápa macskája című könyvet ajánljuk.

Renate Fabel regénye 2007-ben jelent meg Francesco, der Kater des Papstes címmel. A bájos történetet Millner Józsefné Vass Margit fordította le magyarra. A 163 oldalas könyv 2008-ban jelent meg a Szent István Társulat gondozásában, Hans Fischach illusztrációival.

Kandúr főhősünk, Franzl a bajor Pentlingen született. Már a neve kiválasztása is különleges volt, hiszen nem akárkiről, hanem Assisi Szent Ferencről, az állatok védőszentjéről nevezték el. Szerencsemacskánk élete a bajor vidéken nem telt unalmasan: nagy kertben járhatott fel és alá, ott voltak az egerek és az egyéb betolakodók, valamint a többi bársonytalpú. Franzl élete akkor fordult fel fenekestül, amikor kedves bíborosa Rómába vitte magával húgocskájával, Grisellával együtt. A bajor kandúr vidékről egy poliszba került – ráadásul nem is akármilyenbe, hanem a Szentvárosba. Gazdája és ő is ’névváltozáson estek át’: Franzlból Francesco lett. Az atya neve és posztja is változott: Joseph Ratzinger már nem bíboros volt, és ettől fogva XVI. Benedek pápának szólították.