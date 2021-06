Könyvajánló: Hét csillag

Dupka György (szerk.): Hét csillag. Minden napra egy mese óvodásoknak és kisiskolásoknak. Intermix, Budapest, 1993.

Az esztendő minden napjára kínál egy-egy rövid mesét az igényes, rangos válogatás. Elvezeti az óvodás- és kisiskolás korú gyerekeket a népek meséinek forrásvidékére, fölmutatja az angol és az amerikai, az indiai és a francia, a svéd és a japán, a lapp és a finn folklór gyöngyszemeit. Fantáziadús eredetmondák adnak választ a természeti világ titkait vallató gyermeki kérdésekre (Mióta van tűz meg szél?, zürjén népmese; A Nap, a Hold és az eső, amerikai népmese; A szelek eredete, francia népmese stb.). Különösen gazdag a magyar népmese világot reprezentáló anyaga; mesevilágunk sajátos, ízes-zamatos darabjai, az ismert, kedvelt mesefigurák rendre fölbukkannak a válogatásban (Az okos lány, A bolond szerencséje, A szegény ember húsvétja, A királykisasszony meg a katona). Elmélyítik, gazdagítják a választékot a műmesék, amelyek szerzőinek sorában Fáy András és Heltai Gáspár mellett szerepel Benedek Elek, Illyés Gyula, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc mellett Mészöly Miklós, Kolozsvári Grandpierre Emil neve is. Rangos a külföldi, klasszikus meseírók névsora is: a sorban Aiszóposz és Andersen mellett Phaedrus, Lev Tolsztoj és Grimm is fellelhető. A higgadt emberi bölcsesség sugárzik a népmesékből, és az azok talaján sarjadt, hagyományos darabokból, a műmesékből. A szép tündérmesék mellé gazdag válogatásban sorakoznak az állatmesék, pompásabbnál pompásabb, karakteres figurákat vonultatva föl. A kötet lapjain megelevenedik A kutya és a kecske története (indiai mese), A teve meg az egér esete (burját-mongol népmese), valamint sok-sok társuk kalandjai, hogy a megszenvedett vagy kevésbé látványos módon kiérlelt bölcsességeket híven tolmácsolják a gyerekolvasóknak. Míves, egész oldalas fekete-fehér rajzok – amelyek készítőjét nem tüntette föl a kiadó – illusztrálják a rangos mesegyűjteményt.

A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, mai mesék, népmesék, magyar népmesék, mondák, mesék

Ajánljuk 4-6 éves gyerekeknek.

Forrás: ki2.oszk.hu