Könyvajánló: Quo vadis

Római birodalom, keresztényüldözés, katonák, szerelem és egy őrült császár – rovatunkban Henryk Sienkiewicz klasszikusát, a Quo vadist ajánljuk.

A tekintélyes hosszúságú regény 1895-ben Varsóban jelent meg először. Népszerűségét az is igazolja, hogy csak magyar nyelven több mint negyven kiadást élt meg 1901-től 2023-ig. A legelterjedtebb Mészáros István 1954-es fordítása, a MEK oldalán is ez a változat érhető el.

Nem véletlenül tartják a lengyel író művét zseniálisnak napjainkban is.

Hetvennégy fejezeten keresztül megismerhetjük az ókori pogány és keresztény Rómát – a legalantasabb, leglenézettebbektől kezdve, irgalmas szenteken és brutális katonákon át egészen a birodalom uráig. Mondhatni: a sötét sikátoroktól a pompás palotáig láthatjuk a város lakóit és vendégeit.

A regény oldalain csodák és katasztrófák is történnek, valamint szembesülünk azzal, hogy nagyemberek is lehetnek kisstílűek, és kisemberek is lélekben óriások.

Szövődnek szerelmek katona és keresztény lány, nagyúr és szolga között, fény derül a mindenhatónak tűnő Néró sebezhetőségére – és közveszélyességére is. Erős a vallástörténeti szál a regényben: a korai kereszténység mindennapjairól és tragédiájáról is tudósít, az I. század két apostola, Péter és Pál is megjelenik.

A nagysikerű regényből az Egyesült Államokban 1951-ben világhírű film is készült.

Zenéjét Rózsa Miklós Oscar-díjas magyar zeneszerző komponálta. A regényt 2001-ben a lengyelek is megfilmesítették.

A Quo vadis egy időtálló klasszikus, de olvasóként meg kell érni rá.

Izgalmas karakter- és kapcsolatfejlődéseket láthatunk (Marcus és Lygia), ugyanakkor azt is, hogyan tud egy ember teljesen kifordulni magából (Néró császár), avagy a legszörnyűbb halál is hogyan lehet méltóságteli (Péter apostol). De szól a hitről, kitartásról, nagyságról és bukásról is.

Több része ismerős lehet a XXI. századi embernek: égő városok, rossz költők, őrült császárok, hatalmas felismerések, problémák elől elmenekülő vagy erős hittel kitartó emberek, avagy tűz- és vízkeresztségen áteső szerelmek ma is vannak. És megannyi bölcsesség rejtőzik még a regényben, amiért érdemes rászánni az időt.

Quo vadis, Domine? avagy Hová mégy, barátom? – Henryk Sienkiewicz műve antikváriumok és könyvesboltok polcain egyaránt megtalálható, de e-könyvben is olvasható és hangoskönyvben is elérhető.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma