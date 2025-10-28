Könyvajánló: A tudat szunnyadó határőrei

„Sorsom úgy alakult, hogy egy kis zárt közösség szószólója s egy világ sorsát intéző roppant birodalom idegvégződése lettem. Amit mondok, mondhatom. A másodszülött fiú jogán” – írta Kovács Vilmos 1969-ben. A fél évszázadot megélt költő munkássága előtt tisztelegve 2018-ban a nevét viselő irodalmi társaság adott ki válogatást. Rovatunkban A tudat szunnyadó határőreit ajánljunk.

Kovács Vilmos életéről korábban itt emlékeztünk meg.

A kiadvány a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság KVIT-füzetek sorozatának 2. darabja, amit a társaság jelenlegi elnöke, Marcsák Gergely költő szerkesztett. Nagyobb részében versek olvashatóak, de helyet kapott benne publicisztika is, valamint archív felvételeket is közöltek.

Marcsák Gergely az előszóban azt írta, igyekezett olyan műveket beválogatni, „amelyek jellemzően Kovács Vilmos költészetének fontosabb témáit járják körbe, a társadalmi, lélektani, szerelmi és tájlíra legszebb példái, valamint a szerzőt játékos, kísérletező oldaláról is megmutatják”.

Fontos verseket emelt ki a Vallani kell, a Tavaszi viharok, a Lázas a Föld és a Csillagfénynél című kötetekből, valamint más válogatásokból. Elsőként ebben a kiadványban olvasható teljes egészében a költő Magyarországi élményeim című publicisztikai sorozata, amelyet a Kárpáti Igaz Szó közölt 1969 novembere folyamán. Igazi meglepetéseket tartogat a függelék: a Testamentum című vers kéziratát, egy publikálatlan prózai alkotás részletét, a költő kérelmét a Magyar Népköztársaság felé letelepedési engedélyért, valamint két portrét Kovács Éva archívumából. A hátlapon a költő 1969-ben írt önéletrajza olvasható.

Összességében száz oldalon majdnem teljes képet kapunk Kovács Vilmos irodalmi munkásságáról. Érdekes lehet (újra) felfedezni a kárpátaljai irodalom egyik, ha nem a legkiemelkedőbb szerzőjének munkásságát.

Ízig-vérig kárpátaljai, anélkül, hogy erőlködne, harsogná vagy kényszeresen bizonygatná identitását.

Ajánlom azoknak, akik a kárpátaljai irodalomban szeretnének elmélyedni, kíváncsiak arra, hogy gyakorlatilag honnan indult a kárpátaljai magyar irodalom egyik legönállóbb, legkiemelkedőbb hangja.

A tudat szunnyadó határőrei sajnos kis példányszámban jelent meg, nehezen elérhető kötet. Így kisebb túlzással mondhatni, ritka kincset talál az, aki a kezében tarthatja.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma