A szeretet, a szépség és a békesség festője

– Milyen üzenetet hordoznak a képeid?

– A szeretetet, a szépséget, a békességet.



(Részlet egy 1995-ös interjúból)

Szemán Öcsi Ferenc kárpátaljai festő szabadgondolkodású alkotónak tartotta magát. Életéről és művészetéről Riskó György írt könyvet. Rovatunkban egy színes egyéniségről szóló albumot ajánljunk.

A könyvvel először egy használtkönyv-kereskedésben találkoztam, valamikor az első főiskolai éveimben. Nem tudtam nem észrevenni a borítón szereplő férfi portréját a bojtos piros sapkájával és a kezében nézelődő fekete macskával. Belelapoztam, és izgalmas festményeket láttam. Már tudtam, hogy jó vásárt csinálok.

A 2003-ban megjelent könyvet a KMKSZ adta ki, és három fő részre oszlik.

Az első részben Szemán Öcsi Ferenc festőművész indulásáról, hátteréről és művészetéről olvashatunk. Az alkotó életéről korábban itt emlékeztünk meg:

Fontos szerepet kapott a kiadványban a Révész Imre Társaság, hiszen Szemán Öcsi Ferenc is alapító tagja volt.

A szövegben már itt helyet kapott hat alkotása. Megtudhatjuk például azt, hogy a tradicionális témák mellett absztrakt alkotásokat is készített, viszont a tájképfestészet nem igazán volt az ő világa.

A Színes képtáblák adják a könyv fő részét. Szemán Öcsi Ferenc harminckét festményét láthatjuk, amelyek 1957 és 2001 között készültek.

Izgalmas összeállítás ez, amelyben több önarcképe is látható, különböző évtizedekből. De vannak itt vallásos témák, csendéletek, portrék, életképek, de örökített meg például lovakat és csigákat is. Ezen alkotásokról bővebben az első részben olvashatunk. Igazán egyedi, bohókás témákat is megörökített, például 1990-ben készített egy önarcképet, bilivel a fején. A vak muzsikus címmel két festménye is készült: egyik 1964-ben, a másik harminc évvel később, 1995-ben.

A zárórészben tanulmányrészletek, a művésszel készült interjúk és egyéb mellékletek olvashatóak. A festővel készült, 2004-ben megjelent interjúban arra a kérdésre, hogy mit kívánna önmagának és az embereknek, a következőt felelte:

„A mai embereknek azt kívánom, hogy szeressék, amit csinálnak, s mielőtt cselekednének, gondolják végig, mit miért tesznek, mert ez a legfontosabb. Önmagamnak semmit sem kívánok, legfeljebb annyit, hogy legyen vásznam és festékem”.

Szemán Öcsi Ferenc életrajzi könyve jó választás lehet azoknak, akiket érdekel a kárpátaljai festészet, és nyitottak közelebbről megismerni egy színes egyéniségű művészt és világát.

Színekben és különleges témákban nem lesz hiány.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma