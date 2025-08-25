A gép dicsérete

A költészet és a mechanika ritkán találkoznak, pedig több közös vonásuk van, mint elsőre hinnénk. Végtére is, mindannyian valahol gépek vagyunk. Rovatunkban Tóth Kinga kötetét ajánljuk.

Az All Machine 2014-ben jelent meg a Magvető kiadásában. Allmaschine címmel ugyanebben az évben Stuttgartban német nyelven adták ki.

Az illusztrációkban gazdag kötet vizuális élményt is ad a mechanikus leírásokhoz. Az alkotásokon erősen érződik, hogy szerzőjük hangköltészettel foglalkozik.

„Az egész köteten átívelő embergép motívum („a hangok egyszerre futnak / át rajta a gép az ember / egy kilégzés” 115.) egy mechanikus törvényszerűségektől átitatott, soha meg nem álló, ismétlődő folyamatokból összetevődő világot feltételez”

– írta Forgách Kinga kritikus, újságíró. Kritikájában rámutat, hogy a hét ciklusra oszló versek „egy ciklikus vagy spirális folyamatként működve építkeznek egymásból”.

Az All Machine egyszerre a gép és az ember dicsérete.

Úgy mutatja meg a világot, ahogyan egy mérnök vagy egy tervező látná. A dolgok működését, lényegét írja le analitikus pontossággal. De tévedés azt gondolni, hogy csupán élettelen mechanikus leírásokat kap az ember közel 60 versen keresztül. A fogaskerekek közé némi társadalomkritika is bekerült – ám ez nem homokszem a gépezetben, inkább kenőanyag, amely megkönnyíti a befogadást.

Az All Machine-hez egy projekt is tartozott, a weboldala IDE KATTINTVA érhető el.

Tóth Kinga kötete elgondolkodtat azon, hogy vajon mennyire vagyunk mi magunk is gépek. Ám a masinákkal ellentétben – amin ha benyomják a gombot, be- vagy kikapcsol – nekünk van döntési lehetőségünk.

Azoknak ajánlom leginkább ezt a könyvet, akik szeretnek a dolgok mögé nézni. Mint a kisgyerek, aki szétszedi a játékautót, mert hajtja a kíváncsiság, hogy mitől tud a kicsi kocsi gurulni. Ilyen felfedezés lehet ez a 120 oldalnyi mű is, ha értő befogadót talál.

A kötet régikönyv-kereskedésekben szerezhető be.

Sz. Kárpáthy Kata

