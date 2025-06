Versek és életérzések egy popdívától

Ha a mai huszonéveseket megkérdezzük arról, mi ugrik be elsőre Lana Del Rey-ről, vagy idézzenek tőle egy dalt, akkor jó eséllyel a Summertime Sadness, a Young and Beautiful, a Born to Die, a Blue Jeans vagy a West Coast lesz a válasz. Mindmáig a 2012-es Ultraviolence és a 2014-es Born to Die a leghíresebb korong az amerikai énekesnőtől. A napokban 40. születésnapját ünneplő Lana Del Rey 2020-ban debütált költőként. Rovatunkban a Violet a fűben hátrahajol c. kötetét mutatjuk be.

Hat album után Lana Del Rey költőként és fotográfusként is megmutatta magát első kötetében. A művésznő a koronavírus-világjárvány idején, 2020 szeptemberében jelentkezett első és mindmáig egyetlen kötetével. A magyar változatra 2 évet kellett várnia a közönségnek. Simon Márton és Tóth Réka Ágnes fordításában 2022-ben olvashattuk először. A Jelenkor kiadónál megjelent kötet igényes megjelenéssel, gazdagon illusztrált fotókkal nem kicsi kreativitásról árulkodik. Mint XXI. századi kiadvány, abszolút megállja a helyét. Nem a megszokott fehér alapon fekete betűk, plusz illusztráció megoldást választotta a szerző.

A kötet felépítése szerint hosszúversekkel kezd, majd felváltva becsúszik egy rövidebb költemény is. Több versben láthatunk javításokat, áthúzásokat, átiratokat. A versek sorát tíz haiku zárja, de a kötet itt nem fejeződik be: az utolsó, Egy költő jegyzetei szakaszban kvázi ajándékba kapunk hat Erika Lee Sears-olajfestményt szabad asszociációra. Egyik oldalon a kép, másikon az üres sorok, amelyek alkotásra hívnak. Mintha a szerző azt mondaná: „Eddig én beszéltem neked, hogy vagyok, most mesélj te, kérlek.”

A könyv sokkal inkább hasonlít egy géppel írt, fotókkal teletűzdelt naplóhoz.

Az oldalakat néhol egy-egy folt tarkítja, ezzel is a valódiságra, nem pedig a tökéletesre törekedve. De fotóalbumként is értelmezhető. A felvételek többségét Lana Del Rey készítette, emellett helyet kaptak archív fekete-fehér fotók.

A Violet a fűben hátrahajol nem tökéletességre, hanem valódiságra, életszerűségre törekszik, ami álmodozni és rácsodálkozni hív bennünket. Nézve az analóg fotókat, valamint a szövegek helyezkedését, kicsit a jobb időket megélt Tumblr blogok világát idézi meg a könyv offline, papírformában, ami visszaránt a 2010-es évekbe, Lana Del Rey felívelésének idejére. Kissé retrós, álmodozós hangulat, borozgatás, analóg fotózás, az élet apróságai, a hétköznapok szürkeségében keresi a színárnyalatokat a Violet a fűben hátrahajol.

A szerző önmaga írja meg, hogy kinek is szánta a kötetet:

„Ajánlom bárkinek, akinek kipirosodott, meleg, délutáni kezei közé kerülnek ezek a lapok – bárhol is találjon rájuk –, hogy emlékeztessék rá, a világ titokban összeesküdött értünk, és ehhez mérten kell viselkedjünk”.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma