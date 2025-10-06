Idilltől a kiábrándulásig kalauzolnak Zselicki József versei

A természet szépsége a kor csúfságával szemben, mese és a kiábrándító valóság — rovatunkban Zselicki József Rokonom, csillag című kötetét ajánljuk.

Adósságot törlesztek ezzel az írással. Zselcki József 2021 nyarának első napján hagyott itt minket, és én azóta sem tudtam róla méltóképpen megemlékezni. Több mint négy év után jöttem rá, hogy onnan kell elindulnom, ahonnan ismeretségünk is eredezett: a versektől. A Rokonom, csillagtól, amelyet volt szerencsém tőle személyesen hallani. Utolsó közös felolvasásunkon, a 2019-es Együtt Írótáborban arra kértem, hogy szavalja el ezt a csodaverset, de azt mondta, a gyerek-közönség nem értené, ám megígéri, legközelebb nem mulasztja ezt el. Sajnos nem jött el ez a legközelebb, így marad az emlékezet.

A kötet címadó versét a költő halála után rovatunkban közöltük újra:

Zselicki József versesgyűjteménye az Intermix Kiadó gondozásában jelent meg 1994-ben, a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat 31. részeként. A könyvet Tóth Lajos illusztrálta.

S. Benedek András az előszóban felvázolta a kárpátaljai magyar irodalmi élet alakulását az 1960-as évektől, amelyben elhelyezte a kisgejőci tollforgató munkásságát, valamint a kötetet.

„Dokumentum ez és remény. A feltámadás, az újjászületés reménye. Makacs hitbe rótt bizonyítéka annak, hogy (irodalomban, emberben és hazában) csak azt veszíthetjük el menthetetlenül, amiről lemondunk, amit feladunk”

– írta a költeményekről.

A több mint ötven vers négy ciklusra oszlik: Tisztaság, Utak, (Kong az este…), Ne legyen ágya havaknak. Már ezen címeket olvasva is megteremtődik egy hangulat. Ám a költő nem csak a szépet, hanem a valóságot is megmutatja, így a jóillatú erdők-mezők mellett egy kor fullasztó, kiábrándító légkörével is szembesülünk. Ugyancsak szembetűnő az is, ahogyan többször párhuzamba kerül a szerelem és a haza szeretete a versekben.

Zselicki József a szépség és az igazság költője volt.

Versei olyanok, mint egy csokor friss mezei virág a valóság ablakában. Érdemes bennük gyönyörködni, ugyanakkor elgondolkodni is felettük. Egyúttal ez a verseskötet sajátos kordokumentum az 1960-as és 1980-as évekről. Akár az esztétikai élmény, akár az igazság keresése miatt vesszük kezünkbe, tartalmas versekhez lesz szerencsénk.

A Rokonom, csillagra használtkönyv-kereskedésekben találhatunk rá, ha szerencsénk van. Ha nincs, a kárpátaljai könyvtárakból kölcsönözhető, illetve PDF formátumban teljes egészében elérhető online ide kattintva.

Sz. Kárpáthy Kata

