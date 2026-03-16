Március 15.: Ungváron és Beregszászban is megemlékeztek

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szervezésében Ungváron és Beregszászban is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseiről március 15-én.

Ungváron a történelmi események 178. évfordulóján Petőfi Sándor szobránál gyűltek össze a helyi magyar közösség képviselői, ahol Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök külhoni magyarokhoz intézett üzenetét. Ezt követően Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári járási szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

− Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom minden magyar számára a legszebb, legméltóbb nemzeti ünnep, hiszen a magyar nép szabadságvágyát méltatjuk ilyenkor szerte a Kárpát-medencében. Így teszünk itt Ungváron mi is. Kárpátalján a legyen béke, szabadság és egyetértés jelszó sokkal élőbb ma, hiszen egy olyan országban élte meg ez a közösség az elmúlt éveket, ahol sajnos a béke megszűnt. De, ahogy mi számíthatunk a nemzetre, az anyaországra, innen Ungvárról is üzenjük, a nemzet is számíthat ránk

– hangsúlyozta Balogh Lívia.

Az eseményen Györkené Csákány Marianna előadását is hallhatták a megjelentek.

A nap során Beregszászban is lerótták tiszteletüket az emlékezők Petőfi Sándor szobránál, ahol nemcsak a KMKSZ szerevezett csendes koszorúzást, hanem a Beregszászi Református Egyházközség is.

