Meseelőadással indul az évad a beregszászi színházban

Bemutatták A csillagszemű juhász című meseelőadást a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban szeptember 3-án.

Az előadást Gyevi-Bíró Eszter rendezte, zeneszerzőként Monori András működött közre. A darab szerzője Szálinger Balázs költő, író, drámaíró.

A ismert népmesén alapuló dráma közérthető, átélhető és figyelemfelkeltő szövegezéssel ragadja meg a közönség soraiban ülők figyelmét, kicsikét, nagyokét egyaránt. A népmesei stílusba be nem illeszthető megszólalások a mai kor közbeszédének jellemzőivel keretezik a darab középpontjában álló, sokszor aktuális konfliktust. A birodalom életét meghatározó döntések a palotában születnek, a palota pedig nem más, mint egy sokoldalúan alkalmazható forgószínpad, ahol a királyi család éli mindennapjait, és ahol beosztástól és rangtól függően mindenkinek megvan a saját helye és feladata. Lóg a levegőben egy esküvő is, de a királylány sorra elutasítja a kérőket. „A király hozza a törvényt, aki nem király, az betartja.” – hallhatjuk a kancellártól, és bizony így működnek a dolgok az udvarban, ha a király tüsszent, mindenki tudja, mit kell mondani. A darabontok játékosan a birodalomba látogató gyerekeknek is megtanítják, hogy megy ez.

A darab felismeréstől felismertetésig tart. A probléma az önmaga kedvéért létező hatalom megkérdőjelezésével kezdődik. A bátor kétkedő nem más, mint a tisztánlátó csillagszemű juhász, aki képtelen egy, a király által hozott értelmetlen törvénynek eleget téve „Nekem mindegy!” alapon letudni a zavaros helyzeteket. A csillagszemű juhász embert próbáló, népmesei ívre épített útja az ellenszegülés után kezdődik. Fontos kitétel, hogy a juhász egy tiszta lelkű fiú, aki nem akar lázadni, de nehezen viseli, ha nem ismerik el a vakító alapigazságokat, és egyetlen utat ismer, az egyenest. A juhász természetesen sikerrel jár, próbatételei közben szerelmet is talál, felnőtté válik és arra méltóvá, hogy az ő kezébe kerüljön a bűvös hatalom, amit talán ő igézhet meg, ha erényei megmaradnak.

A darab ma is érvényes igazságokról nyilatkozik, s teszi ezt varázsosan, a gyermeki lélek világához igazodva.

J.L.

