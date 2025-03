„A haza örök…” – a ’48–49-es eseményekre emlékeztek Beregszászban

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára szervezett megemlékezést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Fodó Sándor Kulturális Központ.

A múltbéli történések nemcsak a magyar történelem, hanem mindannyiunk életében is mérföldkőnek számítanak. Kárpátalján különösen érezzük ezeknek az eseményeknek a jelentőségét. Ma, amikor a szabadság, a közösség és a kultúra megőrzéséért dolgozunk, egy pillanatra megállva emlékezzünk azokra a hősökre, akik nem hátráltak meg, hanem a legnagyobb árat fizették azért, hogy mi ma itt élhessünk, őrizve mindazokat az értékeket, amelyekért ők is harcoltak – hangzott el a megemlékezés kezdetén.

– Átvészeltük a málenykij robotot, a szovjet elnyomást és megfélemlítéseket, és át fogjuk vészelni a mostani háborús időszakot is. De tudják, mit? Az igazi belső erőt és találékonyságot az ember épp a krízisekben fedezi fel magában. Nem vagyon, ház vagy autó, hanem bátorság, problémamegoldó készség és kitartás. Ez a mi kárpátaljai magyar DNS-ünk. Amikor fejet hajtunk Kossuth Lajos vagy Petőfi Sándor emlékműve előtt, akkor nemcsak tiszteletünket fejezzük ki a magyar nép hősei felé, de hálánkat is, hogy példával jártak előttünk, hogy bátorsággal, kitartással nézzünk szembe az előttünk álló legnagyobb és legfélelmetesebb viharokkal is.

Ezt követően Ferku Szilveszter, a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszék munkatársa a Kormorán együttes Harangok dalát adta elő.

– Jókai a szuverén, magabíró, büszke és erős Magyarország híve volt, ezért dolgozott. Nem riadt meg akkor sem, amikor fegyverrel kellett védenie a hazát, és a szavakat, az érveket legalább annyira erős fegyvernek tartotta, mint a szuronyos puskáját. Idén a Jókai emlékévben a hazaszeretet évét is ünnepeljük. 1848–49-ben is a fiatalok voltak azok, akik a szabadságért küzdöttek. Így volt ez 1956-ban és 1989-ben a rendszerváltáskor is. Azoké a fiataloké volt ez a harc is, akik hittek a jövőben és a nemzet, a közösség összefogásának erejében. Ez az a történelmi örökség, ami a határon innen és túl összeköt bennünket, magyarokat.