A szabadságharcra emlékeztek a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a nemzeti ünnep előestéjén, március 14-én szervezte meg megemlékezését a Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

Bárdos István, a Beregszászi KÉSZ képviseletében tartott beszédében kiemelte, hogy Petőfi Sándor költő születésnapjának 200. évfordulója után idén ez már a második kerek dátum, melyet megünnepel a magyarság, hiszen 175 évvel ezelőtt keltek fel a magyarok a szabadságukért.

Molnár-Friedrich Szilvia, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja az Ungvári Konzulátus üdvözletét is hozta a rendezvényre. Felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy az 1848-as forradalom a magyar népnek olyan tette volt, melyre felfigyelt egész Európa.

„A küzdelem vállalása, a tenni akarás még a szabadságharc leverése ellenére is elérte célját, hiszen a nemzeti alapértékek megmaradtak, a társadalom átalakulását nem lehetett megállítani”

– tette hozzá.

Végül azt kívánta, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés, mint ahogyan a márciusi ifjak által szerkesztett kiáltvány szövegében is olvashatjuk.

Ezt követően Molnár János beregszászi esperes-plébános, püspöki helynök osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel:

„175 év alatt az ember szabadságvágya nem változott meg: ma is benne van minden emberben. Nem véletlenül. Az Isten teremtette az embert szabadnak. Szabad akaratot és értelmet adott neki. Az embernek azért kell küzdenie a szabadságáért, mert sajnos a bűn következtében az emberek nem tartják tiszteletben egymás szabadságát. Sokszor előfordul az életben, hogy ki kell vívni a szabadságot, vagy bizonyítani kell azt, hogy jogunk van szabadnak lenni. Így volt ez már Izrael népe esetében is, így volt ez 1848-ban és így van ez ma is. Legfontosabb feladatunk, hogy a krisztusi szabadságra törekedjünk, amelyet Jézus hozott el mindannyiunk számára. Nem véletlen, hogy magyar népünk alapjainál ott van a kereszténység, amire építették a kultúrát, a jövőt, és ezért vagyunk mi igazán krisztusi értelemben szabadok, és ezt meg kell őriznünk az elkövetkezendő évszázadokban is”