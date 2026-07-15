A több mint ezeréves ukrán államiságot ünnepelték Ungváron

Július 15-én Ukrajna-szerte megemlékezéseket tartottak az Ukrán Államiság Napja alkalmából. Az ünnep az ukrán államiság több mint ezeréves történelmét, a nemzeti összetartozást, valamint a szabadságért és függetlenségért folytatott küzdelem folytonosságát jelképezi.

Ungváron az ünnepi rendezvénynek a Függetlenség rakpart adott otthont, ahol a megyei és helyi vezetők, a fegyveres és rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a diplomáciai testületek, az egyházi vezetők, valamint a város lakói közösen rótták le tiszteletüket az ukrán államiságért és szabadságért életüket áldozó nemzedékek előtt.

A résztvevők koszorúkat és virágokat helyeztek el a Kárpáti Ukrajna első elnöke, Avgusztin Volosin emlékművénél, majd egyperces néma csenddel emlékeztek azokra a katonákra és védelmezőkre, akik Ukrajna szabadságáért, függetlenségéért és területi egységéért áldozták életüket.

A megemlékezésen a Kárpátaljai Érdemes Akadémiai Népi Kórus szólistáinak előadásában elhangzott egy ima Ukrajnáért. A szervezők szerint a közös imádság a lelki összetartozást, a kitartást, valamint a győzelembe és a békés jövőbe vetett hitet szimbolizálta.

Az Ukrán Államiság Napja alkalmából Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéseket is adományozott. Első fokozatú Bohdan Hmelnickij-renddel tüntette ki Robert Brovdit, ismertebb nevén „Magyart”, a Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnokát. A kárpátaljai származású katonai vezető elismerését a hivatalos közlemény szerint az ország védelméhez és a harctéri eredményekhez nyújtott kiemelkedő hozzájárulásáért vehette át.

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