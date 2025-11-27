Adventi ünnepváró foglalkozást tartottak a Nagyberegi Tájházban

A Pro Cultura Subcarpathica szervezésében november 26-án adventi tematikájú kézműves és ismeretterjesztő foglalkozáson vettek részt a Jánosiból érkező iskolások a Nagyberegi Tájházban. A program a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok megismertetését, valamint az ünnepvárás hangulatának megteremtését tűzte ki célul.

Advent – amely egyszerre jelenti a katolikus egyházi év kezdetét és a karácsonyi előkészület időszakát – a néphagyományban jóval gazdagabb, négy hétnél is szélesebb szokáskörrel bír. A tájház éves programtervében kiemelt figyelmet kap a karácsonyi ünnepkör, így az adventi hetekben különösen sok tematikus eseménnyel várják az érdeklődőket. A szervezők szerint az ünnepi tematika évről évre rendkívül népszerű, a csoportok gyakran már elsőként jelölik meg az adventi foglalkozásokat.

A jánosi diákok látogatása tárlatvezetéssel indult: a fiatalok megismerkedtek a tájház épületével, berendezésével, és több jellegzetes használati tárgyat, ruhadarabot is kézbe vehettek. Néhány hagyományos viseleti darabot fel is próbálhattak, ami különösen nagy élményt jelentett számukra.

A tájházi sétát követően beszélgetés kezdődött az adventhez kapcsolódó szokásokról és az ünnep jelentéséről. A tanulók több hagyományt maguk is felidéztek, majd két csoportban folytatták a foglalkozást. Az egyik csoport a konyhába vonult, ahol Piroska néni, a tájház szakácsnője segítségével linzerkarikákat készítettek. A gyerekek saját kezűleg szaggatták a tésztát, majd a frissen kisült süteményeket lekvárral ragasztották össze.

Ezzel párhuzamosan a foglalkoztató teremben Kepics Andrea, a tájház kézműves szakembere vezetésével ünnepi asztaldíszek készültek. A diákok viaszlapokból gyertyát sodortak, majd egy fakorongra helyezték, mely az asztaldísz alapja lett. Fenyőágakkal rakták körbe és dekorálták. A díszítés során természetes alapanyagok – tobozok, bogyók, termések – mellett szalagok és csengők közül is választhattak. A program végére mindenki elkészítette saját, egyedi adventi kompozícióját, amelyek jól tükrözték a gyerekek különböző ízlésvilágát.

A foglalkozás zárásaként a résztvevők az elkészült asztaldíszeket az asztal közepére helyezték, majd közösen elénekelték az Adventi hírnök kezdetű éneket. A közös dal valódi ünnepi hangulatot teremtett, betöltve a tájházat – pontosan azt a légkört, amelyet a szervezők is szerettek volna megidézni: a hagyományok tiszteletét, az ünnepvárás bensőségességét és a közösségi élmény erejét.

A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg, szakmai partnere pedig a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége volt.

Gál Adél

Kárpátalja.ma