Beregszászi férfi az X-faktor színpadán

Szombat este folytatódott az RTL tehetségkutató showműsora, az X-faktor.

A második válogatón feltűnt egy beregszászi fiatalember is, Gazdag Máté.

Produkciójával mind a négy zsűritagot szerette volna lenyűgözni. Saját szerzeményét adta elő, mint mondta „egy bulis zenét hozott idén a mentoroknak”.

Gazdag Máté, művésznevén Máté Dzsi idén is sikerrel vette az akadályt, és mind a négy zsűritagot lenyűgözte, így továbbjutott a táborba.

Máté korábban, 2022-ben már jelentkezett a tehetségkutató műsorba, akkor a székes feladatig jutott.

Gazdag Mátén kívül egy rivnei születésű nő is jelentkezett az X-faktorba. Ismerős dalt hozott a színpadra. Tóth Andi „Néztek” című slágerét adta elő, ami megosztotta a mentorokat. Valkusz Milán azonban újonnan – Gáspár Laci által felfedezett – orvosi hallásával megállapította, hogy ennek a lánynak adniuk kell még egy esélyt, így ő is továbbjutott.

Kárpátalja.ma