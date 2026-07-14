Beregszászi Vendégség: háromnapos jótékonysági rendezvény várja az érdeklődőket

Július 17–19. között ismét megrendezik a Beregszászi Vendégséget, amelynek a város főtere, a Kossuth tér ad otthont. A háromnapos esemény a közösségi összetartozást, a magyar és ukrán hagyományok ápolását, valamint a jótékonyságot helyezi a középpontba.

A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényen befolyt bevételt – legyen szó étel- és ajándéktárgy-vásárlásról vagy felajánlásokról – az ukrán fegyveres erők támogatására fordítják. A program célja, hogy a kikapcsolódás mellett lehetőséget biztosítson a közösségi összefogásra és a háború következményeivel szembeni szolidaritás kifejezésére.

A három nap során kulturális, sport- és közösségi programok várják a látogatókat.

Július 17-én (pénteken) 8.00 és 16.00 óra között megtekinthető lesz „A háború fémből formált emlékei… A háború valósága” című kiállítás, amely az orosz–ukrán háború tárgyi emlékeit mutatja be. A nap folyamán ünnepi koncertet adnak Beregszász ifjúsági művészeti csoportjai, fellépnek a Beregszászi kistérség magyar néptánc- és folklórcsoportjai, 14.00 órakor pedig hivatalosan is megnyitják a jótékonysági vásárt. A délutáni és esti órákban további koncertprogramok szórakoztatják a közönséget.

Július 18-án (szombaton) 9.00 órakor rajtol a futás az elesett hősök emlékére a Barátság stadiontól. Ugyanezen a napon festmény-, népművészeti és kézműves kiállítás is várja az érdeklődőket, délelőtt pedig ismert helyi előadók koncertje színesíti a programot.

Július 19-én (vasárnap) 8.00 órától a Barátság stadionban labdarúgótornát rendeznek háborús veteránok és sportveteránok részvételével.

A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy látogasson el a Beregszászi Vendégségre, kapcsolódjon ki családjával és barátaival, miközben hozzájárul egy nemes ügy támogatásához.

Kárpátalja.ma

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