Csordás László kapja idén a FISZ Csáth Géza-díját

Csordás László kárpátaljai irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő kapja idén a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) Csáth Géza-díját.

A közlemény szerint a díjazott nevét pénteken jelentették be a Magyar Írószövetség Bajza utcai épületében, a Magyar Írószövetség 80 év – 80 óra című jubileumi programsorozatának részeként.

Csordás László – az eddigi díjazottak hagyományát követve – a díjjal járó jutalmat jótékony célra, az Oltalom Karitatív Egyesületnek ajánlja fel.

Csordás László a kárpátaljai magyar irodalom és kultúra egyik meghatározó alakja. Tanulmányai, esszéi és kritikái a kortárs magyar irodalomtudomány szerves részét alkotják, munkásságában központi szerepet kap a kisebbségi lét, az irodalmi hagyomány és a közösségi felelősség kérdése.

Kutatásaiban és kritikáiban a magyar irodalom határhelyzeteit, az identitás, a nyelv és az emlékezet kérdéseit vizsgálja, mindig a megértés, a párbeszéd és a hídépítés szándékával.

Disszertációjában Szilágyi István regényein keresztül vizsgálta az idegenség kérdését, s azóta is gyakran tér vissza ehhez a témához és szemléleti körhöz.

A szakmai munkán túl Csordás László tanárként, szerkesztőként és irodalomszervezőként is kiemelkedő szerepet vállal a kárpátaljai magyar kulturális életben. A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatója.

A Csáth Géza-díj a FISZ egyik legjelentősebb elismerése, amelyet olyan alkotók kapnak, akik munkásságukkal a magyar irodalom kísérletező, bátor és gondolkodó szellemét képviselik. A díj névadója, Csáth Géza az alkotói sokoldalúság, a szellemi bátorság és a belső igazságkeresés jelképe.

A FISZ ezzel a díjjal olyan életműveket ismer el, amelyekben a tudomány és művészet, az irodalom és emberi felelősség természetes egységben jelenik meg.

A díjat 2016-ban alapították adományokból, a kortárs magyar irodalom fiatal és középgenerációs alkotóinak elismerésére. A díj kuratóriumát minden évben a FISZ-tábor nulladik napjának résztvevői alkotják.

Az elmúlt években a díjat Kabai Lóránt (2016), Orcsik Roland (2017), Csehy Zoltán (2018), Terék Anna (2019), Nemes Z. Márió (2020), Elekes Dóra (2021), Tóbiás Krisztián (2022), Vincze Ferenc (2023) és László Noémi (2024) vehette át.

Gratulálunk!

Nyitókép: Csordás László/Facebook

Az mti.hu nyomán