Idén is nagy sikert aratott a Pacsirta népdalverseny Beregszászban

A dal gyógyszer bánatra, haragra, szomorúságra, gondokra, terhekre, aggodalomra, félelemre, reménytelenségre. A dal elsöpri a rosszat, elfelejteti a veszteségeket. A dal nyugalmat ad, szebbé teszi a múltat, a jelent és a jövőt is. A népdal pedig mindemellett hozzáfűzi lelkünket szeretett nemzetünkhöz, anyanyelven simogat, és emlékezett arra, hogy egy nagy családnak a tagjai vagyunk.

Mindezek a lelki folyamatok mennek végbe az emberben, aki akár fellépőként, akár nézőként részt vesz egy népdalversenyen. Ezért az ilyen rendezvényeknek ereje van!

A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola már sokadik alkalommal szervezte meg a Pacsirta magyar nyelvű megyei népdalversenyt, melyre Kárpátalja minden térségéből érkeztek jelentkezők, akik alig várták, hogy megmutassák a tehetségüket a zsűrinek és a jelenlévőknek.

A népdalverseny zsűrijét Bobály István, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola igazgatója, Drohalcsuk Hanna és Volosin Tetjána, a Megyei Szervezési és Módszertani Kulturális Központjának képviselői, Hleba Szvitlána, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola oktatója, Holovnya Okszána, a Császlóci Művészeti Iskola igazgatója és Tazinger András, a Kárpátaljai Kulturális és Művészeti Akadémia oktatója alkotta.

A verseny Bobály István köszöntőjével kezdődött. Elmondta, hogy nagy öröm számára, amikor látja a sok tehetséges gyereket, a fáradhatatlan tanáraikat. Elárulta: megtiszteltetésként éli meg azt, hogy házigazdája lehet ennek a rangos eseménynek, mely évek során a hagyományőrzésnek egy fontos ünnepévé vált.

Rádik Okszána, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztályának helyettes vezetője is sok sikert kívánt a gyerekeknek, és azt kívánta, hogy mindenki érjen el sikereket a dal által, mind a versenyen, mind az életben.

Drohalcsuk Hanna a zsűri elnökeként szólt a jelenlévőkhöz.

– Nagyon örülünk annak, hogy évente egyszer találkozhatunk itt az Önök művészeti iskolájában, a megyénk egyik kiváló tanintézményében… Mit jelent számunkra a magyar ének? Vidékünk kulturális és művészeti életében nagyon fontos szerepet játszik, hozzánk tartozik. Egy olyan élő fonal történelmünkben, mely végigvezet bennünket, és a hagyományunkatt nemzedékről nemzedékre átadja. A népdalhoz való ragaszkodásunk a szülőföldünkhöz való ragaszkodásunkat tükrözi

– mondta.

A köszöntők után következtek az egyéni versenyzők, majd az együttesek fellépései. Idén mindenkinek két dalt kellett elénekelnie: egy kötelezőt és egy választottat. A kötelező a Megrakják a tüzet című ének volt. Második dalként mindenki olyat választott, ami közel áll a szívéhez és lelkéhez.

Az ifjú előadók nagyon ügyesek voltak és jól teljesítettek. Érezhető volt, hogy mindenki komolyan készült, sokat gyakorolt. A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola növendékeinek eredményei a következőképpen alakultak:

II. helyezés:

Bakó Dénes (felkészítő tanár: Tiszovszka O. O.)

Klárikova Zsófia (felkészítő tanár: Klárikova I. O.)

Magyar népdalegyüttes: Oniszkó Olekszandra, Kovács Panna, Popovics Alina-Jázmin, Kenéz Jázmin, Kosztyú Eliza (felkészítő tanár: Oniszkó J. A.)

III. helyezés:

Oniszkó Alekszandra (felkészítő tanár: Oniszkó J. A.)

Pirinec Karolina (felkészítő tanár: Gorzó T. M.)

„Rózsa” magyar népdalegyüttes: Krejmer Alisza, Barta Zsófia, Trigubec Gvendolin, Fuscsics Zsófia, Szabó Daniella, Dudics Alekszandra (felkészítő tanár: Klárikova I. O.)

„Szivárvány” magyar népdalegyüttes: Kis Flóra, Varga Eszter-Ágnes, Klárikova Zsófia (felkészítő tanár: Klárikova I. O.)

Oklevélben részesült:

Romanovics Éva (felkészítő tanár: Gorzó T. M.)

Szabó Daniella (felkészítő tanár: Gorzó T. M.)

Varga Eszter-Ágnes (felkészítő tanár: Klárikova I. O.)

Emléklapot kapott:

Krejmer Alisza, Barta Zsófia, Trigubec Gvendolin, Fuscsics Zsófia, Kis Flóra (felkészítő tanár: Klárikova I. O.)

A Tulipán Tanoda növendékei is több díjjal térhettek haza:

Bíró Ágnes – I. hely (A kategória)

Bíró Ferenc – I. hely (B kategória)

Bíró András – III. hely (A kategória)

Tulipán énekegyüttes – II. hely (B kategória)

Tulipánfa énekegyüttes – Nagydíj (Gran Pri)

Felkészítő tanárok: Kovács Erika és Kovács Abigél.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Fehér Rita

