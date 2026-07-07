Beregszászi hívek a Dobóruszkai Nyári Kultúrális Napon

Dobóruszka különleges hely Szlovákia keleti csűcskében, az ukrán-szlovák határ közelében. De miért is különleges ez az alig hatszáz lelket számláló magyarlakta település a beregszásziak számára?

Pásztor Ferenc, mielőtt Beregszászban szolgált volna, huszonegy éven át Dobóruszka plébánosa volt. Mindkét település máig szeretettel őrzi egykori lelkipásztora emlékét. Beregszászban és Dobóruszkán is található egy-egy Pásztor Ferenc ház: előbbi közösségi házként, utóbbi emlékházként működik. További különlegesség, hogy mindkét település római katolikus temploma a Szent Kereszt Felmagasztalása titulust viseli.

A beregszászi hívek régi álma volt, hogy egyszer elzarándokoljanak Dobóruszkára. Idén a szlovákiai hívek meghívására vehettek részt a hagyományos Nyári Kulturális Napon július 5-én. A kárpátaljai csoport már korán reggel útnak indult, hogy időben megérkezzen az ünnepi szentmisére.

A szertartás előtt Varga Judit, a dobóruszkai egyházközség koordinátora mutatta be a templomot. Külön szeretettel mesélt arról a templomrészről, amely Pásztor Ferenc szolgálata idején készült el.

A szentmisét Bőr Roland esperes mutatta be. Mivel éppen Szent Cirill és Szent Metód, Szlovákia védőszentjeinek ünnepét ülték, prédikációjában felidézte a két hittérítő életének és szolgálatának főbb állomásait, valamint megemlékezett Dobóruszka két kiemelkedő alakjáról, Dobó Istvánról és Pásztor Ferencről is.

A szentmise után a szervezők töltött káposztával és süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket.

A megemlékezés és a kulturális program délután kettőkor kezdődött. Az esemény a templomban, Dobó István sírhelyénél vette kezdetét, ahol Lucsko Márton helyi plébános köszöntötte a jelenlévőket, majd Fulajtár Bernát hagyományőrző szavalatát hallgathatta meg a közönség.

A rendezvény egyik fővendége Novákné Mlakár Zsófia, az Egri Vármúzeum igazgatója volt, aki Dobó István életéről, történelmi szerepéről és emlékének ápolásáról tartott előadást.

A jelenlévők ezt követően Pásztor Ferenc vértanúhalált halt egykori plébánosukra emlékeztek, párhuzamot vonva közte és Dobó István között. A két hős egyik legfontosabb közös vonása, hogy mindketten védelmezők voltak: egyikük az egri várat és a magyarokat oltalmazta a törökökkel szemben, másikuk pedig az emberi lelkek üdvösségéért küzdött mindhalálig.

A dobóruszkai templom tornyát a közelmúltban újították fel, így az ünnepi nap jó alkalmat adott arra is, hogy Márton atya megáldja a felújított templomot.

Az egri delegáció tagjaiként érkeztek meg az ünnepségre a hagyományőrző vitézek is, akik a templom előtti téren díszlövéssel tisztelegtek a két hős emléke előtt.

A délután ének- és táncbemutatókkal folytatódott. A közönség megcsodálhatta a Szirén Népdalkör, a Komócsa Táncegyüttes, a Bazsarózsa Asszonykórus fellépését. Az ünnepi nap kiemelt vendége Miroslav Sykora volt, aki énekével nagy sikert aratott a közönség körében.

A nap végén a beregszászi zarándokcsoport megtekintette a Pásztor Ferenc-emlékszobát, majd megköszönte vendéglátóinak a szívélyes fogadtatást.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

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