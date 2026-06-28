Kárpátaljai fellépők a XV. „Dunán innen, Tiszán túl” döntőjében

Június 27-én Miskolc adott otthont a jubileumi XV. „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Döntőnek és Gálaműsornak, amelyet a Kallós 100 Emlékév jegyében rendeztek meg. A népművészeti seregszemle szakmai vezetője és fővédnöke Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész volt.

A döntőbe a Kárpát-medence minden határon túli magyar régiójából, valamint Magyarország különböző településeiről érkeztek a legjobbnak bizonyult fiatalok. A nap folyamán 55 produkciót vittek színpada, összesen 321 fiatal mutatta be tudását népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriában.

A rendezvény megnyitóján Dr. Kozma Eszter, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának csoportvezetője hangsúlyozta, hogy a Kallós Zoltán-emlékév különleges jelentőséget ad az idei találkozónak. Beszédében felidézte a néprajzkutató sokat idézett gondolatát:

„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.”

Kiemelte, hogy a színpadra lépő gyermekek nem csupán versenyeznek, hanem a magyar népi kultúra élő továbbadói, akik munkájukkal és tehetségükkel a hagyományok fennmaradását szolgálják.

A megnyitón felszólaló Rákóczi-Fekete Mónika, a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület elnöke felidézte a tehetségkutató tizenöt éves történetét. Elmondta, hogy a kezdetben megyei kezdeményezésként induló program mára az egész Kárpát-medencét összefogó rendezvénnyé nőtte ki magát Erdély, Felvidék, Délvidék és Kárpátalja részvételével.

Külön is méltatta a kárpátaljai fiatalokat és felkészítőiket.

– Nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért külön tapsot érdemelnek – fogalmazott, majd köszönetet mondott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemnek és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezetnek a szervezőmunkáért. Hozzátette: örömmel tapasztalják, hogy a kárpátaljai gyermekek évről évre látványos szakmai fejlődést mutatnak, és ma már a Kárpát-medence legjobbjai között mutathatják meg tudásukat.

A jubileumi döntő szakmai munkáját Sebestyén Márta vezetésével rangos zsűri értékelte, amelyben népdalénekesek, népzenészek, néptáncpedagógusok és néprajzkutatók foglaltak helyet.

Kárpátalját négy produkció képviselte a jubileumi döntőben.

A népmese kategóriában Mondik Dániel lépett színpadra, míg a Tulipánfa Énekegyüttes, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola növendékei népdalcsokorral mutatkoztak be. A Borzsavári Tehetséggondozó Műhely Hangicsáló Énekegyüttese pünkösdi énekeket adott elő, a Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes haladó csoportja pedig a népzene kategóriában bizonyította felkészültségét.

A kárpátaljai delegáció tagjaként vett részt a rendezvényen Bursza Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem képviseletében, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója, valamint Orosz-Váradi Enikő, a Kárpátalja Táncegyüttes igazgatója, a Beregszászi Rezeda Folkműhely vezetője és a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kulturális szervezője.

A kárpátaljai versenyzők ismét kiválóan szerepeltek, a régió mind a négy produkciója elismeréssel térhetett haza:

Hangicsáló Énekegyüttes – kiemelt arany minősítés,

– kiemelt arany minősítés, Mond i k Dániel – arany minősítés,

– arany minősítés, Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes – arany minősítés,

– arany minősítés, Tulipánfa Énekegyüttes – arany minősítés.

A döntő eredményei ismét megerősítették, hogy Kárpátalja fiatal népművészei a nehéz körülmények ellenére is magas színvonalon ápolják és képviselik a magyar népi kultúra értékeit a Kárpát-medencében.

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