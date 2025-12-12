Két művészeti versenyen is első helyezést ért el egy munkácsi gitárnövendék

A Szent Márton Művészeti Iskola népzenei tagozatának gitárnövendéke két művészeti versenyen is első helyezést ért el – közölte a Munkácsi Városi Tanács december 12-én.

Darina Huszjeva a Kijevben megrendezett „Művészeti színek” («Мистецькі барви») elnevezésű II. Nemzetközi Művészeti Fesztivál- és Versenyen szerzett első díjat a hangszeres kategória 2. korcsoportjában.

Emellett első helyezést ért el az „Együtt” («В унісон») elnevezésű V. Összukrajnai, kétfordulós művészeti versenyen, amelyet Harkivban rendeztek meg (hangszeres kategória, 3. korcsoport).

Darina Huszjeva felkészítő tanára Tkacsenko Anasztázia.

Gratulálunk az elért kiváló eredményekhez!

(Nyitókép: Munkácsi Városi Tanács)

